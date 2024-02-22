Türkiye’den 10 Yunan adasına kapıdan vize uygulaması martta başlıyor! İşte gereken evraklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina’da görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Yunanistan’ın bu konuda yürüttüğü çalışma daha sonra AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Yunan adalarındaki otel sahipleri savaş yüzünden gelemeyen İsrailli turist eksikliğinden kaynaklanan açığın Türklerle kapatılacağı ve yerel ekonominin bundan büyük yarar sağlayacağı görüşünde.

Türk turistler gelecek haftadan itibaren, Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını, kapıdan bir haftalık vize alarak ziyaret edebilecek.

Yunan adaları Türk turistleri bekliyor

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Simi Belediye Başkanı Lefteris Papakalodoukas, Yunanistan ile Türkiye arasındaki turizm ve kültür alanındaki güçlü bağların altını çizerek, kapıda vize uygulamasını memnunlukla karşıladıklarını belirtti.

Papakalodoukas, özellikle Simi’nin Türk tekne sahipleri için popüler bir ada olduğunu ifade etti.

Rodos Otel Sahipleri Derneği Başkanı Giannis Papavasileiou, Türkiye'den ziyaretçi akınının artmasını beklediklerini bildirdi.

Papavasileiou, bu sayede savaş yüzünden gelemeyen İsrailli turist eksikliğinden kaynaklanan açığın kapatılacağını ve sonuçta yerel ekonomiye fayda sağlanmasının beklendiğini belirtti.

Kapı vizesi için ne gerekiyor?