ARA
Bist 100
8131,08
0,5%
Bist 100
Dolar/TL
30,2839
0,1511%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9694
0,2728%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,0689%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1963,03
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye ile İran arasında imzalanan 10 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

25 Ocak 2024 | 10:33
Türkiye ile İran arasında imzalanan 10 anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:

 

  1. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması
  2.  Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
  3. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
  4. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması
  5. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı
  6. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi
  7. Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası
  8. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı
  9. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
  10. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."
0
  • ALTIN GRAM - TL 1963,03 0,34%
  • ALTIN ONS 2016,15 0,19%
  • BIST 100 8131,08 0,5%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,659 0,027%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35059 -0,16263%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2445 0,5855%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2839 0,1511%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,0689%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9694 0,2728%
  • STERLIN/DOLAR 1,27268 0,08336%
Günün En Çok Okunanları
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
Alper Gezeravcı uzaydan fotoğraf paylaştı
GERİ
İLERİ
FOX TV, yeni adını bu videoyla paylaştı: Peki FOX neden isim değiştiriyor?
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
İzlanda neden magmaya tünel açmayı planlıyor?
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Fiat, Ocak 2024 kampanyasını ve başlangıç fiyatlarını duyurdu
Zorlu Holding’te CEO değişimi... 21 Haziran'da görevi devralacak
'Ödeme İste' sistemi nedir? 7 soruda 'Ödeme İste' özelliğiyle ilgili merak edilenler
Bir ay boyunca telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar ödeyecek!
Dolar/TL 30,28 seviyesinden işlem görüyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL