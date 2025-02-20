ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye’nin UYP açığı aralıkta azaldı

Türkiye'nin aralık 2024 itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) yüzde 1,3 azalışla eksi 294,7 milyar dolar oldu.

20 Şubat 2025 | 12:00
Türkiye’nin UYP açığı aralıkta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2024 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Aralık 2024'te önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artışla 366,2 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,3 azalışla 660,9 milyar dolar oldu. 

Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, aralıkta 13,3 milyar dolar azalarak eksi 294,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI GERİLEDİ

Portföy yatırımları yüzde 6,9 oranında azalarak 4 milyar dolar oldu.

Varlıklar alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,5 artarak 71,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,6 azalarak 135,9 milyar dolar ve rezerv varlıklar kalemi yüzde 2 yükselerek 155,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,4 azalışla 47,7 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler altındaki diğer yatırımlar/krediler/diğer sektörler kalemi, yapılan yıl sonu çalışmaları çerçevesinde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredi borcu stokunda gerçekleşen güncellemelerin etkisiyle, 2024'ün 3. çeyreğinde 5,6 milyar dolarlık aşağı yönlü bir güncelleme yapıldı.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa karşın döviz kurlarındaki artışın ve borsadaki değer kayıplarının etkisiyle, bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 oranında azalışla 181,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları yüzde 1,8 artarak 124,4 milyar dolara çıkarken, diğer yatırımlar yüzde 0,8 azalarak 354,7 milyar dolara geriledi.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden Merkez Bankasının mevduat yükümlülükleri yüzde 9,4 azalışla 34,8 milyar dolara indi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL