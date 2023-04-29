Türkiye'nin uzay yolcuları TEKNOFEST'te açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan 2 sene önce küresel uzay yarışında ülkeyi üst liglere taşıyacak Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu hayalleri gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik. Öncelikle uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce talipli arasından uzay yolcusu olma hakkını kazanan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevine çıkacak arkadaşımız Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Uzay yolcumuz bu görevde ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Yedek adayımız da bir yörünge altı uçuşu gerçekleştirerek eğitimini pekiştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor."



Erdoğan, Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak bayrağı, uzayda gururla taşıyacak uzay yolcularını tanıma vaktinin de geldiğini belirtti.

Tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever kardeşimiz de Roketsan'da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisimiz. Her iki kardeşimizin görevlerini en güzel şekilde yerine getireceklerinden hiçbir şüphe duymuyorum. Rabb'imden kendilerine muvaffakiyetler niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren gençleri tebrik ederek, TEKNOFEST'in kurulmasında, bugünlere gelmesinde, icrasında emeği geçen, katkısı olanlara da şükranlarını sunduğunu söyledi.

Uzay yolcularına Türk bayrakları teslim edildi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaya gidecek Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, uzaya götürecekleri Türk bayraklarını teslim etti. Bayrakları alan Gezeravcı ve Atasever de peçlerini çıkararak, Erdoğan'a takdim etti.

Ardından sahneye davet edilen iki uzay yolcusunun ailesi de Erdoğan'la sohbet etti. Erdoğan, uzay yolcuları ve aileleriyle TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı ve Atasever ile de ayrıca TEKNOFEST pozu verdi.