ARA
Bist 100
9045,97
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
30,713
0,3894%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1559
0,3221%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0785
0,0668%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1998,46
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı

Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

10 Şubat 2024 | 12:05
Son Güncellenme: 10 Şubat 2024 | 12:48
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin nüfusu hızla yaşlanıyor. 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Geçen yıl yaşlı nüfusunun 3 milyon 880 bin 356'sının erkek, 4 milyon 842 bin 450'sinin kadın olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935'te yüzde 3,9, 1950 yılında yüzde 3,3, 1970 yılında yüzde 4,4, 2000 yılında yüzde 5,7 olarak hesaplandı. Söz oran, 2010 yılında yüzde 7,2'ye çıkarken bu tarihten itibaren de yükselişini sürdürdü. 2020'de yüzde 9,5 seviyesine yükselen bu oran, geçen yıl yüzde 10,2'ye çıktı ve böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü.

Yaşlı nüfus açısından iller kıyaslandığında geçen yıl İstanbul, 1 milyon 238 bin 899 kişi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki yaşlı nüfusun 707 bin 114'ünü kadınlar, 531 bin 785'ini erkekler oluşturdu. Bu ili, 576 bin 209 yaşlıyla Ankara, 573 bin 856 kişiyle de İzmir izledi.

Yaşlı nüfusun en az olduğu iller ise 10 bin 365 ile Bayburt, 11 bin 564 ile Hakkari ve 12 bin 341 ile Kilis olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un yaşlı nüfusu 65 ili geride bıraktı 

İstanbul'un yaşlı nüfusu, diğer illerin toplam nüfusları ile karşılaştırıldığında birçok ili geride bıraktı. İstanbul'un yaşlı nüfusu, aralarında Denizli, Sakarya, Muğla, Eskişehir, Malatya, Tekirdağ ve Aydın'ın da bulunduğu 65 ilin genel nüfusunu geride bıraktığı görüldü.

Türkiye'nin ortanca yaşı da yükseliyor

Yenidoğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını gösteren "ortanca yaş" 2013'te 30,4 iken, geçen yıl 34'e yükseldi. Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü. Bu ili, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olurken, ortanca yaşın Şırnak'ta 22,7, Ağrı'da 24 olduğu belirlendi.

65+ nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1935-2023) şöyle:

YılToplamErkekKadınToplam (%)
1935628.041278.846349.1953,9
1940629.859271.421358.4383,5
1945626.543256.683369.8603,3
1950690.662272.760417.9023,3
1955822.408320.704501.7043,4
1960978.732388.087590.6453,5
19651.242.525530.004712.5214
19701.565.696707.807857.8894,4
19751.853.251850.6521.002.5994,6
19802.113.247955.3601.157.8874,7
19852.125.908955.0421.170.8664,2
19902.417.3631.091.1421.326.2214,3
20003.858.9491.749.5632.109.3865,7
20075.000.1752.150.1032.850.0727,1
20084.893.4232.139.4812.753.9426,8
20095.083.4142.222.7642.860.6507
20105.327.7362.331.0292.996.7077,2
20115.490.7152.397.9253.092.7907,3
20125.682.0032.473.9133.208.0907,5
20135.891.6942.561.0743.330.6207,7
20146.192.9622.699.4233.493.5398
20156.495.2392.843.4423.651.7978,2
20166.651.5032.919.3923.732.1118,3
20176.895.3853.033.4333.861.9528,5
20187.186.2043.170.1324.016.0728,8
20197.550.7273.337.2604.213.4679,1
20207.953.5553.513.8924.439.6639,5
20218.245.1243.654.7094.590.4159,7
20228.451.6693.750.2484.701.4219,9
20238.722.8063.880.3564.842.45010,2

 


 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1998,46 -0,05%
  • ALTIN ONS 2024,13 -0,44%
  • BIST 100 9045,97 1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,293 -0,008%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34588 0,00892%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91 -0,0738%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,713 0,3894%
  • EURO/DOLAR 1,0785 0,0668%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1559 0,3221%
  • STERLIN/DOLAR 1,26303 0,09312%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak kritik veriye çevrildi
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Piyasalarda 'güçlü iniş' ve bilanço iyimserliği
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak kritik veriye çevrildi
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede: En yaşlı il, 65 kentin nüfusunu geride bıraktı
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL