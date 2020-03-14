Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 6’ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.

UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

KORONAVİRÜSE KARŞI 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı” başlığıyla önlemleri paylaşmıştı:

Yurt dışından son 14 gün içinde dönenler, buradaki ilk 14 günlerini evlerinde geçirmelidir.

Bulunulan ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Mümkün olan en az kişiyle temas kurulmalıdır.

Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalıdır.

Eller normal sabunla sık sık yıkanmalıdır.

Evden çıkılacaksa mutlaka maske takılmalıdır. Soğuk algınlığı belirtisinde sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Rapor almak gerekiyorsa sağlık kuruluşları yetkilidir.