Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili Twitter’dan şu bilgileri paylaştı:

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı ilk can kaybı dün yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yaptığı açıklamada 89 yaşındaki bir erkek hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamış, “Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı” demişti. Dün toplam vaka sayısı 98’di.