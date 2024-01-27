ARA
Bist 100
8346,28
2,16%
Bist 100
Dolar/TL
30,3224
0,2253%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9433
0,1559%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0853
0,119%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1967,37
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi

Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi

Türksat, uyduları üzerinden yayıncılık yapan televizyon ve radyo kanallarının frekans listesinde güncellemeye gitti.

27 Ocak 2024 | 10:36
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi

Türksat'tan yapılan açıklamada, ülkedeki şifreli ve şifresiz tüm kanalların frekans ve yayınlarının Türksat'ın dört farklı haberleşme uydusu üzerinden verildiği belirtilerek, söz konusu yayınların izlenmesi için ek bir antene ihtiyaç bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut anten ayarlarında değişiklik yapılmasına gerek olmamakla birlikte Türksat uydularındaki kanalların güncel frekanslarının zaman zaman değiştiğine işaret edildi.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu bir uydu alıcısı varsa, herhangi bir ayar yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilen açıklamada, uydu alıcılarının yeni frekansları otomatik olarak güncelleyeceği bildirildi.

Uydu alıcısı TKGS ile uyumlu olmayan alıcılar için ise frekans ayarlarının yapılandırılarak şebeke taraması yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, frekans listesine "https://uydu.turksat.com.tr/turksat-frekans-listesi" linkinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1967,37 0,13%
  • ALTIN ONS 2018,53 -0,08%
  • BIST 100 8346,28 2,16%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,08 0,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34453 -0,2056%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,75 0,8019%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3224 0,2253%
  • EURO/DOLAR 1,0853 0,119%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9433 0,1559%
  • STERLIN/DOLAR 1,27017 -0,03778%
Günün En Çok Okunanları
2024’te öne çıkacak 5 meslek
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
GERİ
İLERİ
2024’te öne çıkacak 5 meslek
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL