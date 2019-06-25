Üç yeni biyokütle santrali kuruyor

Haziran 25, 2019 0 Yorum 67 Okunma
Üç yeni biyokütle santrali kuruyor

İnşa ettiği biyokütle enerji santralleriyle atıktan enerji elde edilmesini sağlayan Mimsan Grup,üç yeni santral daha kuruyor.

Şirket, bu santrallerden birini Trabzon Büyükşehir Belediyesi için inşa ediyor.

Oltan Grup için de Afyon ve Samsun’da iki biyokütle santrali yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’i bu haftaki sayısında.




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