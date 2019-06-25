Üç yeni biyokütle santrali kuruyor
İnşa ettiği biyokütle enerji santralleriyle atıktan enerji elde edilmesini sağlayan Mimsan Grup,üç yeni santral daha kuruyor.
Şirket, bu santrallerden birini Trabzon Büyükşehir Belediyesi için inşa ediyor.
Oltan Grup için de Afyon ve Samsun’da iki biyokütle santrali yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’i bu haftaki sayısında.
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