UEZ2023 | Global Fırsatların Geleceği

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, burada yaptığı konuşmada, TAV olarak dünyada 29 ülkede 108 havalimanında yer aldıklarını, havalimanı işletme, inşaat firmaları yanında havalimanlarında servis veren şirketleri olduğunu anlattı. 8 ülkedeki 15 havalimanını da tamamen kendilerinin işlettiğini vurgulayan Şener, şirketleri bünyesinde 41 farklı pasaportta insanın çalıştığını ifade etti.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de ilk mağazalarını yurt dışında Romanya'da açtıktan sonra ibrelerini Balkanlar ve Afrika gibi bölgelere çevirdiklerini söyledi. Türkiye'de de ilk önce Anadolu'da yayılmayı seçtiklerini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Doğru zamanda doğru yerde olmazsanız başarı sağlamak zordur. LC Waikiki Türkiye'de açık ara sektör lideri. 4 kıtada, 56 ülkede, 1400 civarında mağazamız var. Kurumlar vergisinde en fazla vergi verenler arasındayız. Avrupa'nın en başarılı ilk 3 markası olma hedefimiz var. 10 milyar dolar ciro yakalama hedefimiz bulunuyor. Türkiye'nin tanıtımında elçi görevi görüyoruz. Dünyada Türk ürünlerini Türk logosuyla sergiliyoruz. Buranın kültürünü de oraya taşıyoruz. "