ARA
Bist 100
4731,92
-1,2%
Bist 100
Dolar/TL
19,4507
0,0725%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3764
-0,2799%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0989
-0,3432%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1240,3
-0,16%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

UEZ2023 | Global Fırsatların Geleceği

Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında açılış konuşmalarının ardından "Global Fırsatların Geleceği" konulu panel gerçekleştirildi.

28 Nisan 2023 | 12:39
0
UEZ2023 | Global Fırsatların Geleceği

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, burada yaptığı konuşmada, TAV olarak dünyada 29 ülkede 108 havalimanında yer aldıklarını, havalimanı işletme, inşaat firmaları yanında havalimanlarında servis veren şirketleri olduğunu anlattı. 8 ülkedeki 15 havalimanını da tamamen kendilerinin işlettiğini vurgulayan Şener, şirketleri bünyesinde 41 farklı pasaportta insanın çalıştığını ifade etti.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de ilk mağazalarını yurt dışında Romanya'da açtıktan sonra ibrelerini Balkanlar ve Afrika gibi bölgelere çevirdiklerini söyledi. Türkiye'de de ilk önce Anadolu'da yayılmayı seçtiklerini dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Doğru zamanda doğru yerde olmazsanız başarı sağlamak zordur. LC Waikiki Türkiye'de açık ara sektör lideri. 4 kıtada, 56 ülkede, 1400 civarında mağazamız var. Kurumlar vergisinde en fazla vergi verenler arasındayız. Avrupa'nın en başarılı ilk 3 markası olma hedefimiz var. 10 milyar dolar ciro yakalama hedefimiz bulunuyor. Türkiye'nin tanıtımında elçi görevi görüyoruz. Dünyada Türk ürünlerini Türk logosuyla sergiliyoruz. Buranın kültürünü de oraya taşıyoruz. "

0
  • ALTIN GRAM - TL 1240,3 -0,16%
  • ALTIN ONS 1983,38 -0,23%
  • BIST 100 4731,92 -1,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4507 0,0725%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3764 -0,2799%
  • EURO/USD 1,0989 -0,3432%
  • INGILIZ STERLINI 1,24691 -0,23483%
  • JAPON YENI 135,977 1,469%
  • KANADA DOLARI 1,36541 0,42327%
  • RUS RUBLESI 80,01 -1,9486%
Günün En Çok Okunanları
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı: Hangi ülkede kaç seçmen var?
Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak
Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
"Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu"
"Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu"
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni: Erdoğan ve Putin'den açıklamalar
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni: Erdoğan ve Putin'den açıklamalar
46 adet daire satışa çıktı: Muhammen bedel ve detaylar...
GERİ
İLERİ
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı: Hangi ülkede kaç seçmen var?
Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
"Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu"
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bosch, ABD'li çip üreticisini satın alacak
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
"Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu"
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
BDDK'dan yerli elektrikli araçlar için kredi düzenlemesi
"Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu"
Bir uzmana göre zekayı geliştiren 8 yiyecek önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni: Erdoğan ve Putin'den açıklamalar
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL