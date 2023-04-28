UEZ2023 | İş dünyasının başarılı kadın yöneticilerinden 'cinsiyet eşitliği' vurgusu

Moderatörlüğünü Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank of America Türkiye Ülke Yöneticisi Banu Başar’ın yaptığı oturuma BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin katıldı.

Banu Başar: Sürdürülebilirlik adına daha vicdanlı kapitalizme ilerleniyor

Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Bank of America Türkiye Ülke Yöneticisi Banu Başar, “Büyük resme baktığımızda hepimiz zor günlerden geçiyoruz. Fakat insanlık bağlamında hepimiz umutla dayanışmayla daha iyi günler için kararlı bir şekilde ilerliyoruz. İş dünyası olarak odağımız sadece büyüme ve kâr olmamalı. Günümüzde sürdürülebilirlik adına daha vicdanlı bir kapitalizme doğru ilerleniyor. Ekonominin büyümesi ve sosyal gelişim, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadın istihdamının desteklenmesi ve istihdam oranlarının yaygınlaşması ile mümkün. Kapsayıcı bir kurum kültürü ile tüm yönetici ve çalışanların kültür eşitliğine inandığı bir çalışma ortamı yaratmamız gerekiyor. Türkiye’de profesyonel iş hayatında kadınların genel iş gücüne katkısı yüzde 36,4; yönetimde bu oran yüzde 17 ve CEO temsilinde ise yüzde 3. Gelişmiş ülkelerde oranlar çok daha yüksek ve eşit durumda temsiliyet söz konusu” dedi.

Gamze Cizreli: Kadınları tedarik zincirinde daha fazla görmeliyiz

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, “Günümüzde dünyanın daha vicdanlı ve onarıcı liderlere ihtiyacı var. Aslında şirketler ve liderler sadece kendi ortaklarını daha yükseltmek dışında birçok toplumsal fayda da yaratmak zorundalar. Toplumsal cinsiyet eşitliği bu yüzden çok mühim. Kadınların bu konuda daha duyarlı olduklarını hepimiz biliyoruz. Kadın olmak, kadın çalışan olmak, kadın girişimci olmak çok kolay bir yolculuk değil." dedi.

Sektör özelinde kadın istihdamının toplumsal engeller nedeniyle düşük olduğuna işaret eden Cizreli, "Hiç olmazsa kadını tedarik zincirinde daha çok görelim. Türkiye’de kadın tarımda yüzde 40 oranlarında var olsa da sadece binde sekizi kendi işinin sahibi. Çoğu da zaten ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Devletin de kotalarla destek vererek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çalışmalar gerçekleştirmesi ve bunu el ele başarmamız gerekiyor” diye konuştu.

İlke Toptaş: Kız çocukları büyüdüklerinde belli bir yerden sonra cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyuyorlar

Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş da, hem eşitlilik hem kapsayıcılık noktasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir iş olarak görmek gerektiğini kaydetti. Toptaş, şöyle devam etti:

"Meta Türkiye olarak hibrit çalışma oranımız yüzde 75 ve uzaktan çalışmayı ilk olarak kadınlar tercih ediyor. Pandemi sonrasında Instagram’da kadın girişimi ikiye katlandı. Yarattığımız platformda toplamda şu an grubun yüzde 89’u ihracat için bu platformda ve bu durum kadın girişimcilerin dünyaya açılması açısından çok değerli. Dijital becerilerin artması çok değerli. Kişisel beceriler olarak da kadınların geliştirilmesi, motivasyon sağlanması ve cesaretlendirilmesi gerekiyor. Maalesef kadın rol modellerin eksikliğinden kaynaklı olarak kız çocukları büyüdüklerinde belli bir yerden sonra cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu noktada rol modellerin ve sponsorlukların çok değerli olduğunu düşünüyorum."

Hande Çilingir: Eşitsizlik en büyük motivasyonumuz olmalı

Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, “Dünyada fonların ve yatırımcıların gerçekleştirdiği yatırımların yalnızda yüzde 8’inin bir kadın kurucu ortağı var. Özellikle bizim gibi belirsiz ortamlarda kararların bir kısmı veriye, bir kısmı hisse dayanıyor ve kadınların hissiyatının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu durum bizlere avantaj ve mutluluk sağlıyor. Eşitsizlik en büyük motivasyonumuz olmalı. Teknoloji ve kadının bir arada olduğunda çıkan algıyla başa çıkmak ve algıyı değiştirmek için işimizin formunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu algıları yıkmak için, kadınların kelebek etkisi yaratmak için bir motivasyona sahip olması gerekiyor” dedi.

Nurtaç Ziyal Afridi: Şirketler ve toplum olarak engelleri kendimiz yaratıyoruz

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurtaç Ziyal Afridi, “Yönetim kademelerimizde kadınların temsili yüzde 60, çalışanların ise yüzde 53. Nedenleri sorguladığımız zaman, aslında şirketler ve toplumsal kesimler olarak kendimize engeller koyduğumuzu göreceğiz ve aslında bunlar kendi yarattığımız engeller" dedi.

Kadınların ekonomiye katkısı göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Afridi, "Kadın start-up kurucularının yatırımlarını fonlamaya öncelik veriyoruz. Bütün şirketlerimizde böyle bir inisiyatif başlattık. Şirket olarak kendimize engeller koyuyorsak, bunları aştığımız zaman sadece cinsiyet eşitliği değil, kendimizi kısıtladığımız birçok konuda da önümüzü açmış olacağız. Kadınların çalışma hayatına ve tedarik değer zincirine katılımlarına teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sitare Sezgin: Toplumsal cinsiyet eşitliği olması gerektiği yere gelene kadar buna odaklanmalıyız

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin da şöyle konuştu:

"Biz kadın olarak kendi cam tavanlarımızı kendimiz yaratıyoruz. Nedense siyaset, iş dünyası ve üretimde kadın istihdamında yüzde 50 oranlarına çok seviniyoruz. Aslında bunun devlet tarafından desteklenerek uzun süreli politikalarla olması gereken sayılara ulaşması gerekiyor.

Kadın liderlerin çoğunlukta olduğu şirketlerdeki farka bizzat şahit oldum. O yüzden ben de bir kadın yönetici olarak İK projelerinde eşitlik ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın yönetici sayısını artırmak için organizasyon gelişim programlarına önem vermek gerekiyor. Kadın çalışan oranımız geçtiğimiz 2 yılda yüzde 39’dan yüzde 51’e çıktı. Yönetim kadrosunda yüzde 40’lara ulaşmış durumdayız ama tabii ki bu oranlar yeterli değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği, olması gerektiği yere gelene kadar buna odaklanılması gerekiyor."