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Ulaştırma Bakanı, öğrencilere vergisiz telefonun detaylarını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonu imkânı konusunda, "Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak, üst limit olacak" dedi. Uraloğlu'nun aktardığına göre, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar da bu haktan yararlanabilecek.

29 Ağustos 2023 | 10:17
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Ulaştırma Bakanı, öğrencilere vergisiz telefonun detaylarını açıkladı

Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin Hürriyet'e şu bilgileri verdi:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”

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