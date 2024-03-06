Ultra zengin sayısı en çok Türkiye'de arttı

İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank, her yıl yayınladığı 'Servet Raporu'nun 2024 verilerini paylaştı.

Faiz oranlarındaki değişim, ABD ekonomisinin performansı ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişle küresel servet büyüdü. UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) olarak tabir edilen ultra zenginler, yüzde 4,2 artarak dünya genelinde 626 bin 600 kişinin üzerine çıktı.

BÜYÜME YAVAŞLARKEN ULTRA ZENGİN SAYISI ARTACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, ultra zengin sayısı Kuzey Amerika'da yüzde 7,2, Orta Doğu'da yüzde 6,2 artarken, sadece Latin Amerika'da düşüş görüldü. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen beklentiler ultra zengin sayısının artacağı yönünde. 2028'e kadar dünyadaki ultra zenginleri yüzde 28,1 artması bekleniyor, özellikle Asya'da Hindistan'da yüzde 50, Çin'de yüzde 47 yükseliş öngörülüyor.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Knight Frank'in yayınladığı raporda 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimler yer aldı. 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı.

2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi.

Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.