UNDP Kovid-19 Krizi İletişim Müdürü Boaz Paldi, AA muhabirine, küresel salgınının sonrasına ilişkin yol haritası niteliği taşıyan “Düze Çıkışın Ötesi: 2030’a Doğru” çalışması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınına yönelik UNDP’nin ilk entegre müdahalesini üç acil önceliğe odaklanarak mart ayında başlattığını anımsatan Paldi, bu önceliklerin sağlık sistemlerinin desteklenmesi, çok sektörlü kriz yönetimi ve Kovid-19 krizinin sosyo-ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi olduğunu söyledi.

UNDP’nin Kovid-19 salgınına karşı attığı küresel adımları anlatan Paldi, Kovid-19 salgınına karşı UNDP’nin 3 ay içinde 170 milyon doların üzerinde yeni fon sağladığını ve 150 milyon doların üzerindeki fonun da hükümetlerin Kovid-19 salgınındaki önceliklerini desteklemek için kullanılabilir hale getirdiklerini kaydetti.

“Pandemi, kalkınma yolumuzun sürdürülebilir olmadığını ortaya koydu”

Paldi, Kovid-19 vakalarındaki artışa işaret ederek, salgının yayılmasının UNDP’nin salgına yönelik müdahalesini de ülkelerin değişen ihtiyaçlara uygun hale getirme ihtiyacını doğurduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda “Düze Çıkışın Ötesi: 2030’a Doğru” planının hazırlandığını belirten Paldi, karar vericilere belirsizlik döneminde karmaşıklığı yönetmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı.

Paldi, söz konusu planın 4 entegre alan üzerine kurulduğuna işaret ederek, bu alanların yönetişim, sosyal koruma, yeşil ekonomi ve dijital yıkım olduğunu ifade etti.

Söz konusu 4 alanının öneminin altını çizen Paldi, “Küresel pandemi, kalkınma yolumuzun sürdürülebilir olmadığını ortaya koydu. 2020’nin dünyası ne çevresel açıdan sürdürülebilir, ne sosyal olarak kapsayıcı ne de ekonomik olarak dirençli. UNDP, daha yeşil, kapsayıcı, insancıl ve dirençli yeni bir gelecek öngörüyor.” dedi.

“Eski normale dönülmeyecek”

Paldi, mevcut krizin sadece birkaç ay önce imkansız gibi görünen mali, politik ve kurumsal kısıtlamaları kaldırdığını belirterek, dünyanın dört bir yanında büyük şehirlerden köylere kadar sosyal beklentiler, davranışlar, iş gücü piyasası, sağlık sistemleri, mali kaynakların kullanımı, toplumsal cinsiyet rolleri ve siyasette eski normale dönülmeyeceğini ifade etti.

Hükümetlerin sağlık hizmetlerinin sağlanması, sosyal korumanın genişletilmesi, küçük işletmelerle tedarik zincirinin korunması, mali kaynaklar kullanılabilir hale getirilmesi, kapsayıcı yönetişiminin güçlendirilmesi, insan hakları ve sosyal uyum alanlarında acil kararlar almasının gerekeceğini belirten Paldi, bu kararların bazılarının geleceği değiştirecek kadar büyük dalgalanma etkisine sahip olacağını aktardı.

Paldi, söz konusu kararların bazı etkilerinin finansal, kurumsal ve siyasi kısıtlamaların seyrini değiştirecek kadar büyük olacağını dile getirdi.