ARA
Bist 100
4891,01
-2,62%
Bist 100
Dolar/TL
19,4304
0,1128%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3108
-0,6277%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0967
-0,7111%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1246,61
0,43%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, YTU EconThoughts programı kapsamında bu kez iktisadi düşünce alanında dünya çapında ünlü ekonomistleri ağırlıyor.

25 Nisan 2023 | 17:29
Son Güncellenme: 25 Nisan 2023 | 17:33
0
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), ünlü ekonomistleri ağırlıyor. YTU EconThoughts programı, dünyaca ünlü ekonomistlerin katılımıyla 27-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Teknoloji, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik üzerine “Ekonomik Teori/ Düşünce/ Tarih/ Analiz” kapsamında oluşturulan etkinlik YTU Otağ-I Hümayun’da 27-28 Nisan'da gerçekleştiriecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak etkinliğin ilk konuşmacısı; modern kurumsal iktisatçıların önde gelen isimlerinden biri ve Hertfordshire Üniversitesi’nde profesör olan Geoffrey Hodgson olacak.

70’den fazla akademik çalışması bulunan Steve Keen, Johns Hopkins Üniversitesinde Ekonomi Bölümü’nde profesör olan M. Ali Khan ve iktisadi düşünce tarihi yayınlarıyla dikkat çeken Graz Üniversitesinden Heinz Kurz, 27 Nisan 2023 Perşembe günkü diğer davetli konuşmacılar olacak.

28 Nisan 2023 Cuma günü gerçekleştirilecek oturumların ilkini, iktisadi düşünce tarihçisi Profesör Luigino Bruni gerçekleştirecek. Daha sonra Floransa Üniversitesi’nden iktisadi düşünce tarihi Profesörü Antonio Magliulo ve 10 yıldan fazla süredir The New York Times’ta “Ekonomik Görüş” köşesine katkılarda bulunan Profesör Robert Harris Frank online olarak EconThoughts’a katılım sağlayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1246,61 0,43%
  • ALTIN ONS 1995,67 0,33%
  • BIST 100 4891,01 -2,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4304 0,1128%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3108 -0,6277%
  • EURO/USD 1,0967 -0,7111%
  • INGILIZ STERLINI 1,24038 -0,65078%
  • JAPON YENI 133,609 -0,469%
  • KANADA DOLARI 1,3643 0,75774%
  • RUS RUBLESI 81,7 0,3057%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
GERİ
İLERİ
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL