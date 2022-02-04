ABD’li milyarder yatırımcı Ray Dalio, yatırımcıları kolay para kazanma günlerinin sona erdiği konusunda uyardı, kripto para çılgınlığının abartıldığını iddia etti. Ray Dalio Bloomberg’te yaptığı açıklamada nakit tutmama görüşünü de yineledi.

Dalio, kolay para, gevşek para politikası ve düşük enflasyon günlerinin sona erdiğini, kriptonun savunmasız, izlenebilir olduğunu, çok fazla ilgi gördüğünü ve muhtemelen yasaklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

150 milyar dolar büyüklüğündeki hedge fonu Bridgewater Associates’in kurucusu Dalio, röportajda kripto paranın portföyünün “küçük bir yüzdesini” oluşturduğunu da doğruladı. Dijital paraların savunmasız olduğu görüşünü yineleyen Dalio token çılgınlığının abartılı olduğunu da söylüyor.

Yine de Dalio geleneksel para birimlerinin dijital versiyonlardan ve diğer rakiplerden daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacağı görüşünde. Ünlü milyarder insanlara imkanları ölçüsünde yaşamaları, kendileri ve ailelerine bakmak için ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu hesap etmeleri, tasarruf etmeye başlamaları ve ülkeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmayı tavsiye etti.

Ünlü milyarder “nakit çöptür” şeklindeki imza uyarısını yineledi.