Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü.

1 Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı. Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma da çöktü.

2 Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan bazı ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

3 "'Kar yağdı' dediler o yüzden geldim" İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz." dedi.