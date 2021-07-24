Avustralyalı bir spor giyim firması, reklamlarında kıyafetlerinin “yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını durdurduğu” iddia etmesi nedeniyle yaklaşık 3,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

ABC News’in haberine göre, Lorna Jane firması, kıyafetlerinde insanları patojenlere karşı koruyan “LJ Shield” adlı bir madde kullanıldığını öne sürdü.

Mahkeme, reklam üzerine görülen davada, şirketin iddiasının “sömürücü, piyasa bozucu ve potansiyel olarak tehlikeli” olduğuna hükmederek Lorna Jane’e 3,7 milyon dolar para cezası verdi.

Federal Mahkeme Yargıcı Darryl Rangiah, kararında firmanın, ölümcül salgını çevreleyen “korku ve endişeyi sömürmeye” çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Reklam kampanyası, halk arasında Kovid-19’un sonuçları ve yayılması hakkında önemli bir belirsizlik, korku ve endişenin hakim olduğu Temmuz 2020’de gerçekleştirildi. Firma, LJ Shield spor kıyafetlerinin özellikleri hakkında yanıltıcı, aldatıcı ve gerçek dışı temsiller kullanarak halkın bu korku ve endişesini istismar etmeye çalıştı. Lorna Jane, Avustralya Tüketici Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı olarak yasa dışı davranışları içeren bir şekilde halkın endişeleriyle korkudan yararlanmaya çalıştı.”

Yargıç Rangiah, mahkemenin, “bu tür sömürücü davranışların yarar sağlamayacağını” göstermek için firmaya önemli bir ceza vermesi gerektiğini söyledi.

Markanın internet sitesinde, mağazalarında ve Instagram’da yayınlanan reklamlarında, “Kovid-19’un Yayılmasının Tedavisi mi? Lorna Jane Öyle Düşünüyor” iddiasında bulunmuştu.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), yanlış ve yanıltıcı iddialarda bulunmakla suçlayarak şirkete karşı dava açmıştı.

BBC’nin haberine göre de Lorna Jane, mahkemenin kararını kabul ettiğini açıkladı.

FİRMA, TEDARİKÇİYİ SUÇLADI

Kendi tedarikçileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ileri süren Lorna Jane Genel Müdürü Bill Clarkson, “Güvenilir bir tedarikçi bize söz verildiği gibi performans göstermeyen bir ürün sattı.” dedi. Clarkson, “Bizi, LJ Shield’in arkasındaki teknolojinin Avustralya, ABD, Çin ve Tayvan’da başka yerlerde satıldığına ve hem antibakteriyel hem de antiviral olduğuna inanmamıza neden oldular. Müşterilerimize fayda sağladığımıza inanıyorduk.” ifadesini kullandı.