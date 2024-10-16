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Uygun fiyatlı konut sorunu: Kentte 10 yıldır boş tutulan eve el konuldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir boş tutulan bir eve sosyal konuta dönüştürülmek üzere el konuldu.

16 Ekim 2024 | 15:57
Uygun fiyatlı konut sorunu: Kentte 10 yıldır boş tutulan eve el konuldu

Ulusal basında yer alan habere göre, Brüksel-Başkent Bölgesi boş bir evi devraldı. Şehrin refah seviyesi yüksek Woluwe-Saint-Pierre Belediyesi'nde yer alan ve 2014'ten beri boş olan konut, Brüksel Bölgesel Konut Ajansı kontrolüne geçti.

Ev bu aşamadan sonra gerekli tadilatların ardından sosyal konut olarak 9 yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulacak.

Böylece, Brüksel'de 12 ay boş bırakılan bir binanın, gerektiğinde mülk sahibinin izni olmaksızın Bölge tarafından devralınabileceği ve sosyal konut olarak kullanılabileceğini öngören yasa ilk defa kullanıldı.

Brüksel-Başkent Bölgesi, geçen yılın nisan ayında şehirdeki uygun fiyatlı konut sorununu çözmek için yasal değişikliğe gitmişti.

Brüksel'de boş tutulan evleri tespit için çalışmalar yapılmış, bu çerçevede elektrik ve su tüketimleri karşılaştırılarak 4 bin 500 kadar boş konut belirlenmişti.

İlk etapta boş olduğu tespit edilen 50 ev için hukuki işlem başlatılmıştı.

Düzenleme ile yapılan resmi bildirime rağmen taşınmazların satılığa çıkarılmaması veya kiraya verilmemesi durumunda Brüksel Bölgesi konuta el koyabiliyor.

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