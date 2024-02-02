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Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, yarın Türkiye saatiyle 14.00'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.

02 Şubat 2024 | 10:41
Uzayda son saatler! Gezeravcı'nın dünyaya dönüş programı belli oldu!

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için bugün Türkiye saatiyle 17.50'de uğurlama töreni düzenlenecek. Tören, Axiom Space'in sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanacak.

Gezeravcı ve ekibinin yarın Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'den ayrılması bekleniyor. Dünyaya dönüş yolculuğu ise 12 saat sürecek.

Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

 

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