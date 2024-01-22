Uzmanlar uyarıyor: Kovid-19'un son varyantında öne çıkan belirtiler

Altınbaş Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özkaya, Kovid-19'un çıktığı ilk dönemlerde yaşanan "akciğerlerdeki buzlu cam" görünümlerinin tekrar görülmeye başladığını vurguladı.

Özkaya, grip, domuz gribi ve RSV gibi solunum yollarını etkileyen virüslerin bir hastada birden fazla görülebildiğini aktararak, "Hastalarımız, uzayan öksürük şikayetlerinin hangisinden kaynaklandığını merak ediyor. Kovid-19 testleri büyük oranda negatif gelse de öksürük ve grip şikayetleriniz uzamış ise mutlaka doktora gitmeli ve akciğer filmi çekilmesiyle bu hastalıkların ayrımı yapılarak tedaviye başlanmalı." uyarısında bulundu.

Kovid 19'un salgın döneminde bile bu kadar fazla öksürük şikayeti görülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Özkaya, şu bilgileri verdi:

"Acil servisler ve poliklinikler adım atılmayacak kadar kalabalık. Bunun sebebi, birkaç virüsün neden olduğu uzamış ya da kronik grip vakaları. Özellikle, öksürük hastaların tabiri ile 'sinir bozucu' hale geldi. Buna, 'öksürük ve zatürre salgını' diyebiliriz. Kovid-19 hastalarımızda huzursuzluk, uykusuzluk ve aşırı uyuma isteğine rağmen dinlenememe, sinirlilik, terleme, tahammülsüzlük, hastalıktan ve ölüm korkusundan bağımsız anksiyete dediğimiz endişe, kaygı ve korku şikayetleri daha sık ve ön planda görülmeye başlandı."

Öte yandan, Türkiye'de gelişen sağlık sistemiyle tüberküloz ve verem hastaları sayısında düşüşün yaşanmasına rağmen tehlikenin devam ettiğini kaydeden Özkaya, dünya genelinde artan savaş ve doğal afetler nedeniyle bu hastalıkların sayısında artış gözlemlendiğini ifade etti.