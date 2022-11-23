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Uzmanlardan Düzce yorumu: İstanbul depremini tetikler mi?

23 Kasım 2022 | 09:31
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:13
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Uzmanlardan Düzce yorumu: İstanbul depremini tetikler mi?
Uzmanlar Düzce'de meydana gelen 5,9'luk depremini yorumladı. 

Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli gibi çok sayıda da hissedildi.

En çok merak edilen sorulardan biri sarsıntının beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğiydi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat Düzce depremine ilişkin yorumunda "Depremin büyüklüğünü 6 olarak verdik. Ana şok sonrasındaki süreç bizim için olumludur. Artçıların zaman içerisinde hem büyüklükleri hem de sıkılıkları azalarak devam edecektir. 8 kilometrelik uzunluğundaki bu fay parçası ana depremde kırılmıştır. Enerjisi boşalmıştır. Bunun dışında orada daha büyük bir deprem olasılığı riski çok düşüktür" dedi.

İSTANBUL'U ETKİLEMEZ


Doç. Dr. Doğan Kalafat şöyle devam etti:

"İstanbul depremini takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi Marmara’da iki sismik boşluk var. Sismik boşluğun hangisinin kırılacağına daha bilmiyoruz ama Marmara Bölgesi’ndeki 7 il ve ilçelerin tamamı bu depremlerden etkilenecek. Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmesi lazım. Düzce’de yaşanan deprem İstanbul’u etkilemez. Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı’nın ana parçası üzerinde olan bir deprem değil. İstanbul için beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı’nın ana parçalarında olması."

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY


Konuyla ilgili NTV'ye açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Beklenen İstanbul depreminin öncüsü falan değil. Biz Marmara Denizi içerisinde 7'den büyük bir deprem bekliyoruz, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde. Şu anda böyle bir depremden söz etmiyoruz. Daha doğudaki bir depremden söz ediyoruz" dedi.

Düzce'nin zemin olarak iyi olmadığını bilgisini veren Ersoy, 1999 depremi sonrası yapı stoku yenilendiği için büyük bir hasar beklenmediğini kaydetti.

Ersoy, artçı sarsıntılara da dikkat çekerek, "Bundan sonra 5 civarında artçılar hissedilebilir. Bu en az bir hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olunmalı" diye konuştu.

OKAN TÜYSÜZ: 700 BİN TON DİNAMİTE EŞDEĞER


Jeolog Okan Tüysüz Prof Dr. Okan Tüysüz ise depremin şiddetinin 5,9 olduğunu ancak yüzeyde oluşan şiddetin 8 civarında olduğunu söyledi. Tüysüz, "Aşağı yukarı 700 bin ton civarında bir dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem" dedi.

Sarsıntının İstanbul'dan Ankara'ya kadar geniş alanda hissedildiğini anlatan Ersoy, "Yüzeye yakın bir deprem, 7 kilometre ile 3.5 kilometre arasında derinlik değerleri veriliyor. Yüzeyde hissedilmesinin önemli nedenlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli nedenin de Gölyaka ve Düzce'nin zayıf bir zemine sahip olması olduğunu kaydeden Tüysüz, "Bu tür zeminler deprem dalgalarını büyüterek insanlara iletiyor. Bu büyüklükteki bir depremin hasar yaratması beklenir. Binaların yüzde 80 oranında yenilenmesi, hasarın büyük olmasını engelleyen temel faktörlerden" diye konuştu.

"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN"


Devam eden artçı sarsıntıların 5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği bilgisini veren Tüysüz, "Hasarlı yapılara girmemek ve yetkililer tarafından incelenmesinin beklenmesi gerekiyor" uyarısını yaptı.

PROF. KASAPOĞLU: TETİKLEYEBİLİR


NTV'nin haberine göre Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erçin Kasapoğlu ise depremin batıda oluşabilecek bir depreme neden olabileceğini belirtti. Kasapoğlu şunları söyledi:

"Bu deprem Türkiye'nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde oluşan bir deprem. Orta büyüklükte bir depremdir. Buna rağmen büyük bir enerji boşalımı söz konusudur. Boşalan enerjinin bir kısmı artçı depremlerle sönümleniyor. Ama Kuzey Anadolu Fayı'nın batısına doğru bir gerilim birikimi oluşturmaktadır. Bu depremle boşalan enerji batıya doğru baskıya ve gerilim birikimine neden olacaktır. İnşallah olmaz ama batıda da bir depremi beklemek durumundayız."

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BİLMİYORUZ


Depreme yönelik önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Bugün depremden sonra herkesin aklındaki soru İstanbul depremini tetikler mi? Tetikleyebilir ama ne zaman bilmiyoruz. Bu nedenle deprem yarın olacakmış gibi depreme karşı önlemleri almalıyız. Binalarımızı büyük depreme dayanıklı hale getirmeliyiz."

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: YÖREDE ENERJİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALDI


Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür de, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, "Sarıdere-Gölyaka/Düzce’de 6,0 deprem oldu. 1999 depremleri KAF’ın bu kesimini Bolu Tüneline kadar kırmıştı. Biz bu hattın Bolu kesiminin de kırılmasını beklediğimize dair bir tweet atmıştık. Bugünkü deprem muhtemelen Gölyaka-Sarıdere arasında kırılmamış KD-GB uzanımlı kısımda oldu" ifadelerine yer verildi.

Düzce’de olan bugünkü deprem ile bu yörede enerjinin büyük ölçüde boşaldığını belirten Görür, "Ancak Bolu Dağı Tüneli ile Bolu güneyi arasında, KAF’a (Kuzey Anadolu Fayı) bağlanan hat henüz kırılmadığı için bu kesim riskli bölge olarak düşünülmelidir." dedi.

https://twitter.com/nacigorur/status/1595285492102307840?s=20&t=4Ks5TERkyl9_h_KFJk2eDA

 

 
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