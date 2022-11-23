Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreminin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 70’in üzerinde artçı deprem meydana geldi.
AFAD son açıklamasında şu bilgileri verdi:
- Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla; En büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır. Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.
- Bölgeye 10.000 adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir. 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir. Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz.
Bir cevap yazın