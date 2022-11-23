Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabaha karşı 04.08 sularında bir deprem meydana geldi. AFAD ilk etapta depremin büyüklüğünü 5.9; Kandilli Rasathanesi 6 olarak duyurdu. Depremin merkez üssü Düzce (Sarıdere-Gölyaka).

AFAD’ın twitter hesabından paylaşılan mesajda “Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem sığ bir deprem olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Bolu gibi çok sayıda ilden de hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU’DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili şu bilgileri verdi:

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, saat 04.08’de gerçekleşen 5.9 büyüklüğünde #deprem’in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir.

Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Eskişehir, Zonguldak, Sakarya, Bilecik, Bolu, Karabük, Bartın vilayetlerinde ekiplerimize herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Panik ile atlama dışında 112’ye henüz bilgi ulaşmamıştır. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN İLK AÇIKLAMA

NTV canlı yayına katılan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü depremi çok şiddetli hissettiklerini söyledi. Faruk Özlü “Herkes sokakta. Artçı depremler oluyor. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, bir yıkım haberi yok. Elektrikler kesik ama şuana kadar kötü bir haber yok.” dedi..

Deprem İstanbul’da da hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce’nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul’da da hissedildiğini belirterek “Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” ifadesini kullandı.