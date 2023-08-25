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Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi: İlk açıklamalar

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, dün tatilleri sırasında deniz kazası geçirdi. Doğan Holding ve Esas Holding'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

25 Ağustos 2023 | 11:51
Son Güncellenme: 25 Ağustos 2023 | 13:02
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Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi: İlk açıklamalar

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Yunanistan'ın Leros adası açıklarında deniz kazası geçirdi.

Kazaya ilişkin Doğan Holding'ten yapılan açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi. 

Esas Holding'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: 

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."
 

 

 

 

 

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