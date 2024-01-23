ARA
Bist 100
8110,29
1,25%
Bist 100
Dolar/TL
30,2772
0,0739%
Dolar/TL
Euro/TL
32,965
0,0041%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0888
0,0308%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1974,45
0,44%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Yabancı uzmanlar TCMB faizi ile ilgili beklentilerini açıkladı

Yabancı uzmanlar TCMB faizi ile ilgili beklentilerini açıkladı

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip.

23 Ocak 2024 | 11:46
Yabancı uzmanlar TCMB faizi ile ilgili beklentilerini açıkladı

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir." dedi.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.

"Ocak ayında faiz artırım döngüsü sonlandırılabilir"

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1974,45 0,44%
  • ALTIN ONS 2028,41 0,37%
  • BIST 100 8110,29 1,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,527 -0,352%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34804 -0,00556%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,8725 -0,0082%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2772 0,0739%
  • EURO/DOLAR 1,0888 0,0308%
  • EURO/TURK LIRASI 32,965 0,0041%
  • STERLIN/DOLAR 1,27242 0,12512%
Günün En Çok Okunanları
Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Alper Gezeravcı'nın uzayda başladığı ilk deney
GERİ
İLERİ
Galatasaray yatırımcısı borsada da galibiyeti kutluyor
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
1980'de kurulan firma hibe destekleri aldı, şimdi ihracat yapıyor
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
OpenAI CEO'su insanlara 'en sık verdiği tavsiyeyi' paylaştı
Netgsm, "piyasaya giriş" fiyatlarını duyurdu
Davos 2024'ten iş dünyası için 10 önemli çıkarım
Borsa haftaya yatay seyirle başladı (22.01.2024)
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL