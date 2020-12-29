TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021’in 2020’ye kıyasla daha fazla umut vadettiğini vurguluyor.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomi yönetimi reformlara odaklanmalı. Hem salgın sonrası döneme hazır olmamızı sağlayacak, hem de yatırımcılara güven verecek bir program tasarlamalıyız” diye konuşuyor.

Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2021 yılı için beklenti ve öngörülerini anlattı.

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