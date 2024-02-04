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Yaralar sarıldı mı?

İş dünyası temsilcileri, özellikle deprem sonrasında kaybedilen iş gücünü tekrar bölgeye çekmek ve üretimi özendirmek için yeni hibe ve teşvik politikalarına ihtiyaç olduğu görüşünde.

04 Şubat 2024 | 10:00
Yaralar sarıldı mı?

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde dokuz saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ve sonrasındaki artçı depremler, 15 milyona yakın nüfusun yaşadığı 11 ilimizde büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. 

Depremin ardından geçen bir yılda, deprem bölgesinde yaraları sarmak için tüm ülke seferber oldu. Ancak gerek bölgedeki kalıcı konutların tamamlanması gerekse üretim ve ihracatta deprem öncesine dönmek için gerekli desteklerin verilmesi konusunda sorunlar devam ediyor. 

İş dünyası temsilcileri, özellikle deprem sonrasında kaybedilen iş gücünü tekrar bölgeye çekmek ve üretimi özendirmek için yeni hibe ve teşvik politikalarına ihtiyaç olduğu görüşünde.

Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketiyle karşı karşıya kaldığımız 6 Şubat depremleri, bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme karşın hala deprem riski bulunan şehirlerde ne kurumların ne de vatandaşların depreme hazır olduğunu acı bir bilançoyla ortaya koymuş oldu.  Oldukça geniş bir coğrafyayı etkileyen depremlerde resmi açıklamalara göre 50 bin 783 kişi hayatını kaybederken, 107 bin 204 kişi ise yaralandı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre Hatay’da 13 bin 883, Kahramanmaraş’ta 7 bin 295, Adıyaman’da 5 bin 826, Malatya’da 4 bin 197, Gaziantep’te ise 3 bin 805 olmak üzere bölgede 36 bin 932 bina deprem anında yıkıldı.  Toplam 872 bin bağımsız bölümden oluşan 311 bin bina ise aldıkları hasarlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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