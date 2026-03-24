Yarın yağmur var mı? 25 Mart hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin’in paylaştığı verilere göre, Türkiye Mart ayının son haftasını oldukça hareketli bir hava grafiğiyle kapatıyor. Haftanın geri kalanında Trakya dışındaki hemen hemen tüm bölgelerde yağışlı sistem etkisini sürdürecek.
Üç Büyükşehirde Hava Durumu
|Şehir
|Çarşamba (Yarın)
|Perşembe
|Cuma
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu (12°C)
|Parçalı bulutlu (12°C)
|Sağanak Yağışlı (16°C)
|Ankara
|Yağmur ve Sağanak (14°C)
|Yağış ara veriyor (14°C)
|Parçalı bulutlu (17°C)
|İzmir
|Yağmurlu (16°C)
|Yağış ara veriyor (17°C)
|Yağmurlu (17°C)
Kritik Uyarı: Hakkari ve Şırnak Dikkat!
Yarın (Çarşamba) için Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneyi için turuncu/sarı kodlu uyarılar geçerli:
Kuvvetli Yağış: Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yağışlar çok kuvvetli olacak.
Kar ve Çığ Riski: 1800 metre ve üzerindeki rakımlarda yağışlar kuvvetli kar şeklinde görülecek. Sel, su baskını, buzlanma ve özellikle yüksek kesimlerdeki çığ riskine karşı vatandaşların azami dikkat göstermesi gerekiyor.
Haftalık Sistem Geçişleri
Perşembe: Yağışlı sistem doğuya kayıyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlar sürecek.
Cuma: Batıdan yeni bir yağış sistemi giriş yapıyor. Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanaklar başlayacak. Sıcaklıklar Cuma gününden itibaren yurt genelinde azalma eğilimine girecek.
Hava sıcaklıkları şu an mevsim normalleri civarında seyretse de, Cuma günü batıdan gelecek yeni sistemle birlikte hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde gece sıcaklıklarının düşük seyretmesi tarımsal faaliyetler açısından takibi gerektiriyor.