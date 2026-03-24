Yarın yağmur var mı? 25 Mart hava durumu

Haftalık Sistem Geçişleri

Perşembe: Yağışlı sistem doğuya kayıyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde yağışlar sürecek.

Cuma: Batıdan yeni bir yağış sistemi giriş yapıyor. Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanaklar başlayacak. Sıcaklıklar Cuma gününden itibaren yurt genelinde azalma eğilimine girecek.

Hava sıcaklıkları şu an mevsim normalleri civarında seyretse de, Cuma günü batıdan gelecek yeni sistemle birlikte hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde gece sıcaklıklarının düşük seyretmesi tarımsal faaliyetler açısından takibi gerektiriyor.