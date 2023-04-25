ARA
Bist 100
4917,85
-2,09%
Bist 100
Dolar/TL
19,4275
0,0977%
Dolar/TL
Euro/TL
21,371
-0,3469%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1003
-0,3934%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1240,32
-0,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yarına dikkat! Oraj soğukları geliyor

Nisan ayında baharı yaşamayı beklerken Meteoroloji ve AKOM'dan oraj uyarısı geldi. Çarşamba gününden itibaren ani sağanak yağışı, yıldırım, dolu ve gök gürültüsü başta İstanbul olmak üzere birçok kenti bekliyor.

25 Nisan 2023 | 15:20
0
Yarına dikkat! Oraj soğukları geliyor

Baharı beklerken Türkiye'ye çarşamba günü soğuk hava dalgası giriş yapıyor.

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

15.00 İLE 19.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki üç gününde şiddetli yağmurların görüleceğini söyledi. Bu soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlara neden olacağını duyuran Çalışkan, "Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak adlandırılabilir." dedi.

Öte yandan yarın öğle saatlerinde Tekirdağ ve Trakya bölgesinde de şiddetli yağışlar beklendiğini duyuran Çalışkan, "İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var." dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Oraj nedeniyle sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.

Çalışkan, "İzmir, Ayvalık, Kuzey Ege'de de yarın akşam saatlerinde gece saatleri arası şiddetli gök gürültüsünün olduğu yağışları bekliyoruz. Bu haftayı yağışlı ve biraz soğuk geçiriceğiz. Önümüzdeki haftada kısım kısım yağış olacak." dedi. (NTV)

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1240,32 -0,07%
  • ALTIN ONS 1986,2 -0,14%
  • BIST 100 4917,85 -2,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4275 0,0977%
  • EURO/TURK LIRASI 21,371 -0,3469%
  • EURO/USD 1,1003 -0,3934%
  • INGILIZ STERLINI 1,24109 -0,59391%
  • JAPON YENI 133,788 -0,335%
  • KANADA DOLARI 1,36174 0,56904%
  • RUS RUBLESI 81,6075 0,1921%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Bakan Nebati, ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı
GERİ
İLERİ
Dünyanın en zengin adamı 5 çocuğunu neden her ay 90 dakikalık yemekte bir araya getiriyor?
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Dün ön siparişe açılmıştı: Renault'dan yeni Austral açıklaması
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
EY, telekom sektörünü bekleyen en büyük 10 riski açıkladı
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL