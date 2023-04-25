Baharı beklerken Türkiye'ye çarşamba günü soğuk hava dalgası giriş yapıyor.

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

15.00 İLE 19.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞIŞ

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki üç gününde şiddetli yağmurların görüleceğini söyledi. Bu soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlara neden olacağını duyuran Çalışkan, "Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak adlandırılabilir." dedi.

Öte yandan yarın öğle saatlerinde Tekirdağ ve Trakya bölgesinde de şiddetli yağışlar beklendiğini duyuran Çalışkan, "İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var." dedi.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Oraj nedeniyle sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.

Çalışkan, "İzmir, Ayvalık, Kuzey Ege'de de yarın akşam saatlerinde gece saatleri arası şiddetli gök gürültüsünün olduğu yağışları bekliyoruz. Bu haftayı yağışlı ve biraz soğuk geçiriceğiz. Önümüzdeki haftada kısım kısım yağış olacak." dedi. (NTV)

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