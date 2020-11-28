Koronavirüs salgınında yeni dalga ile birlikte artan yasaklar, cafe ve restoranları ofis olarak kullanan beyaz yakalıların ofislerini kaybetmesine neden oldu. Bu alanlarda işlerini yürütüp, toplantılarını yapan, sosyalleşirken yeni iş fırsatları da yakalayabilen çalışanlar, bu imkânların tümünü aynı anda bulabilecekleri hibrit ofis konseptlerine yöneldi. Bu durum da hibrit ofislere olan talebin artmasını sağladı.

Levent Gökmen Demirciler

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamımızı kökten değiştiren koronavirüs salgını ile birlikte çalışma alanları şekil değiştirirken home office çalışma modeli hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu model, tek başına çalışma üzerine kurulu gibi görünse de home office çalışanlar, evlerinden ziyade cafe ve restoranlarda çalışmayı tercih ediyordu. Toplantılarını restoranlarda yapabiliyor, bilgisayarlarıyla cafe’lerde çalışabiliyorlardı. Getirilen yeni koronavirüs tedbirleriyle cafe ve restoranların paket servise geçmesi, bu çalışanları aynı hizmetleri alabilecekleri yeni arayışlara yöneltti.

Geliştirdikleri yeni ofis konseptleriyle koronavirüs sürecinde şekil değiştiren çalışma modellerine farklı bakış açıları kazandıran Assembly Buildings’in kurucularından İsmet Öztanık, son dönemde hayata geçen yasakların hibrit ofis modellerine olan talebi artırdığını söyledi.

Cafe ve restoranların özellikle home office çalışan beyaz yakalılar için tam anlamıyla bir çalışma, yeme- içme ve sosyalleşme platformu işlevine sahip olduğuna işaret eden Öztanık, “Ocak ayına kadar paket servise geçilmesi, bu tarz çalışanları yeni ofis arayışına yöneltti. Bu nedenle Assembly tarzı ofis konseptlerine talep iki katına çıktı. Henüz sürecin başındayız. Talebin daha da artması kaçınılmaz” diye konuştu.

TASARRUF SAĞLIYOR *

Temel ihtiyaçları karşılama, paylaşım yaratma fonksiyonu olan Assembly ofislerinde istenilen her türlü hizmet veriliyor. Özellikle virüsten dolayı hijyen konusunun çok daha önemli hale geldiği günümüzde, bu hassasiyet kusursuz yerine getiriyor.

Assembly ofislerinin, işte verimlilik, tasarruf, motivasyon ve inovasyon kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğunu belirten Öztanık, şunları söyledi:

“Geleneksel ofislerle kıyasladığımızda da ciddi bir maliyet tasarrufu sağlanıyor. Maliyet tasarrufu sağlanırken çalışan memnuniyeti arttırılıyor. Salgın sonrasında esnek merkez ofis, uydu ofis, evden çalışma hizmetleri ve Assembly’nin iş birliği yaptığı otel & restoranlar ile her yerden çalışabilme gibi seçenekler, daha kalıcı hale gelecek.”