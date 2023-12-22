Yasemin Açık Vakfı kuruldu

Türkiye’nin önde gelen kadın sanayicilerinden Prof. Dr. Yasemin Açık, bugüne kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşunda başta eğitim, sürdürülebilir kalkınma ve dezavantajlı gruplar için mücadele olmak üzere çeşitli alanlarda projeler geliştirip yürüttü. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Kurucu Başkanlığı, FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanlığı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Kurucu Üye ve Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Yasemin Açık, Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımlarından biri olan Seza Çimento fabrikasının kuruluşuna da öncülük etti.

Sezai Açık, Selin Açık ve Cansu Açık’ın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı vakfın çalışma alanları; eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve kültürel alanlar olarak belirlendi. Türk dili, kültürü ve sanatı ile kültürel mirasa ilişkin araştırmalar ve etkinlikler yapmayı hedefleyen Yasemin Açık Vakfı, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi de planlanıyor.

Prof. Dr. Yasemin Açık: “Geleceğe umutla bakan bir miras bırakmayı amaçlıyoruz”

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, kuruluşu Cumhuriyetin 100. yılında tamamlanan vakıf bünyesinde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, toplum içindeki dayanışmayı geliştirip güçlendirmeyi, yardımlaşmayı artırmayı, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi. Vakfın kuruluş çalışmalarını Cumhuriyetin 100. yılında tamamlamaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Açık, “Bir Cumhuriyet kadını olarak, bu vakfı 100. yılımızda kurmaktan hem büyük bir heyecan duyuyorum hem de büyük bir sorumluluk hissediyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutacak, değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu vakıf ile Cumhuriyetin ilk yüzyılının kazanımlarını taşıyarak, geleceğe umut olacak bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Vakfımızın yaratacağı pozitif etkilerin, gelecek nesillere de ilham olmasını diliyoruz” dedi.

“Çözüm üretilmesi ve desteklenmesi gereken konularda çalışacağız”

Akademik yaşamı ve halihazırda devam eden iş hayatı boyunca sivil toplum çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Açık, “Sivil toplum alanında uzun yıllardır hizmet vermekten gurur duyan biri olarak, en büyük hayallerimden birini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Bu vakıf ile birlikte toplumumuza fayda sağlayacak çalışmalarımızı, “İnsan, Yaşam ve Gelecek” odağında, bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız. Bilimi ve eğitimi destekleyen projelerden kadınların hayatın her alanına eşit katılımlarına kadar çözüm üretilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz tüm konularda çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

