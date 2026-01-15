Yatırımcıların yüzde 75’i kararlarını yapay zekayla birlikte alıyor

ForInvest tarafından Ipsos işbirliği ile düzenlenen Yatırım&Yapay Zeka Araştırması, yapay zekanın yatırım dünyasındaki yerini ortaya koyarken, önümüzdeki döneme ilişkin kullanımına da ışık tuttu.

Yatırımcıların yapay zekâya bakışı, kullanım sıklığı, güven düzeyi ve portföy yönetimine etkileri gibi başlıklara odaklanan araştırma sonuçlarına göre, yatırım kararlarında yapay zekâdan yararlanma eğilimi giderek yaygınlaşıyor. Yapay zekayı yatırım kararlarında yoğun, düzenli veya nadiren kullandığını beyan edenlerin oranı yüzde 75’e ulaşırken, hiç kullanmayanların oranı yüzde 25'te kalıyor.

EN BÜYÜK ETKİ PİYASA TAHMİNLERİNDE GÖRÜLECEK

Araştırma sonuçlarına göre önümüzdeki 5 yılda yatırımda yapay zeka etkisi en çok piyasa tahminlerinde görülecek. Yapay zekanın kişisel yatırım asistanı olarak kullanımı, portföy optimizasyonu, risk yönetimi ve haber analizi de yine önümüzdeki 5 yılda yapay zekanın en çok kullanılacağı alanlar olacak.

ForInvest araştırmasına göre, önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekânın portföy yönetimi süreçlerinde etkisinin belirgin biçimde artması bekleniyor. Ancak yapay zekânın tamamen insanın yerini alacağı görüşü yaygın kabul görmüyor. Bunun yerine, insan deneyimi ile yapay zekâ destekli analizlerin birlikte çalışacağı hibrit bir model öne çıkıyor. 'Yapay zeka 5 yıl içinde portföy yönetiminde insanın yerini alabilir mi?' sorusuna yatırımcıların yüzde 47'si 'kısmen' yanıtını verirken, yüzde 24'ü insanın yerini alabileceğini, yüzde 21'i ise alamayacağını düşünüyor.

Araştırmada, yapay zekâ kullanımının beraberinde getirebileceği risk alanlarına da dikkat çekiliyor. Yatırımcıların yüzde 93'ü bir risk unsuru görürken, veri güvenliği, hatalı kararlar, kontrol kaybı ve etik sorunlar gibi başlıklar, yatırımcıların en çok dile getirdiği riskler arasında yer alıyor. Herhangi bir risk yaratmayacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 7'de kalıyor.

YAPAY ZEKA YATIRIM DÜNYASININ GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK

Araştırmanın genel değerlendirmesi, yapay zekânın yatırım dünyasında köklü bir dönüşümün parçası haline geldiğine işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 38'i yapay zekanın yatırım dünyasının geleceğini değiştireceğini ve geliştireceğini düşünürken, yüzde 37'si de değiştireceğini, geliştireceğini ancak çok büyük bir fark yaratmayacağını söylüyor. Yapay zekanın hiçbir faydası olmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 8'de kalıyor.

Yapay zekanın yatırım dünyasını nasıl değiştireceğine ilişkin olarak da katılımcıların yüzde 53'ü rekabet avantajı yaratacağını ve farklı olanın öne geçeceğini belirtiyor. Katılımcıların yüzde 32'si 'radikal dönüşüm getirmez, sadece destek olur' derken, yüzde 21'i yapay zekanın herkese eşit fırsat sunacağını ve demokratikleştirme getireceğini ifade ediyor.

‘YATIRIMCIYI DAHA BİLİNÇLİ ADIMLAR ATMAYA YÖNLENDİRECEK’

Yapay zekânın yatırım dünyasında yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda karar alma biçimlerini kökten dönüştüren stratejik bir araç haline geldiğini kaydeden ForInvest Pazarlama ve Büyüme Direktörü Çağlar Sak, yapay zekânın yatırım ekosisteminde yarattığı dönüşüme dikkat çekerek, "Bugün yatırımcılar, çok daha karmaşık veri setlerini daha kısa sürede analiz edebilmek, piyasa dinamiklerini anlık olarak takip edebilmek ve riskleri daha sağlıklı yönetebilmek için yapay zekâ destekli çözümlerden faydalanıyor. Bu dönüşüm, yatırım süreçlerinde hız ve verimlilik kadar, daha rasyonel ve disiplinli karar alma kültürünü de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yapay zekâ, karmaşık finansal kavramları daha anlaşılır hale getirerek ve kişiselleştirilmiş içgörüler sunarak yatırım okuryazarlığının gelişimine de önemli katkı sağlıyor. Böylece deneyimli yatırımcılar kadar yeni başlayanlar da bilinçli yatırım kararları alabilecek donanıma kavuşuyor.” dedi.

Sak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bizim için yapay zekânın asıl değeri, insan deneyiminin yerini almasından ziyade onu güçlendiren bir yapı sunması. ForInvest olarak, yatırım kararlarının merkezinde her zaman içgörünün ve stratejik bakış açısının olması gerektiğine inanıyoruz. Yapay zekâyı analitik derinliği artıran, öngörü yetkinliğini güçlendiren ve yatırımcıyı daha bilinçli adımlar atmaya yönlendiren bir destek unsuru olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde yatırım dünyasında başarıyı belirleyecek temel farkın, teknolojiyi doğru şekilde kullanan ve insan aklıyla entegre edebilen yapılar tarafından yaratılacağına inanıyoruz.”

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKANLAR

1. Türkiye'deki yatırımcıların yüzde 75'i yatırım kararlarında yapay zeka

teknolojilerinden farklı düzeylerde faydalanıyor.

2. Her üç yatırımcıdan biri yapay zeka destekli araçlara yüksek düzeyde güven

duyuyor.

3. Yatırımcıların yüzde 75'i yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içinde yatırım dünyasını

dönüştüreceğine inanıyor.

4. Yatırımcıların yüzde 21'i portföy yönetiminde yapay zekanın insan faktörünün

yerini alamayacağını düşünüyor.

5. Yapay zeka kullanımına ilişkin en büyük endişe yüzde 52 ile veri güvenliği ve

gizlilik konusunda yoğunlaşıyor.

