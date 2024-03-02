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Futbol yayın ihalesi sonuçlandı, rakam belli oldu

Süper Lig ve 1. Lig'in gelecek 3 sezonu kapsayan yayın haklarını, mevcut yayıncı beIN Media Group aldı.

02 Mart 2024 | 22:13
Son Güncellenme: 02 Mart 2024 | 22:19
Futbol yayın ihalesi sonuçlandı, rakam belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, beIN Media Group'un, anlaşma uyarınca tüm yayın hakları için sezonluk 182 milyon dolar artı KDV (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) ödeyeceği bildirildi. Yayın İhale Komisyonu tarafından beIN Media Group'un teklifinin kabul edildiği ve ön sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "11 Mart Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır." denildi.

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