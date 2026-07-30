Yaz meyve ve sebzeleri tezgahları süsledi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde her hafta çarşamba günleri kurulan halk pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş hareketliliğine sahne oldu.
İlçe merkezi ile çevre mahallelerden gelen vatandaşlar, taze ve mevsimlik ürünleri tercih ederken, meyve ve sebze tezgâhlarındaki uygun fiyatlar hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü.
Pazara gelen vatandaşlar, alışveriş öncesinde farklı tezgâhları gezerek fiyat karşılaştırması yaptı. Özellikle mevsim ürünlerine ilginin yüksek olduğu gözlenirken, uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu tezgâhlarda zaman zaman yoğunluk yaşandı.
Pazar esnafı, yaz sezonuyla birlikte alışveriş yoğunluğunun arttığını belirterek, ürünlerin büyük bölümünün taze ve günlük olarak tezgâhlara getirildiğini ifade etti. Esnaf, maliyetlerdeki artışın bazı ürünlerin fiyatlarına yansıdığını ancak satışların hareketli geçmesinden memnun olduklarını dile getirdi.