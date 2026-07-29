İKSV ve Fiba Grubu'ndan iş birliği

İKSV ile Fiba Grubu arasındaki bu işbirliği ile Fiba Salon İKSV adını alan mekân, yeni sezonda çok disiplinli program yapısını güçlendirerek konserlerin yanı sıra tiyatro oyunları, edebiyat ve bilim sohbetleri, caz kulübü akşamları gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sezon boyunca tüm etkinliklerde sınırlı sayıda bilet, Fiba Grubu’nun gençlerin etkinliklere erişimini artırma hedefi doğrultusunda öğrencilere yüzde 50 indirimli sunulacak.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı işbirliği ile ilgili olarak, “İKSV için uzun yıllar gerçekleştirmeyi arzuladığımız bir hayalin hayata geçmiş hâli olan Salon İKSV, 2010’dan bu yana müzikseverler için İstanbul’daki önemli buluşma noktalarından biri oldu. İKSV’nin yıl boyunca farklı disiplinlerden etkinliklere evsahipliği yapabilmesini sağlayan bu mekân, izleyicilerimizle daha güçlü ve sürekli bir bağ kurabilmemize imkân tanıdı. Sahnesinde keşfedilecek yeni sesler sunan Salon, birçok gencin İKSV’yle ilk tanıştığı mekân olma özelliğini de taşıyor. Bu yıl Fiba Grubu’yla başlattığımız işbirliğini, Salon’un bugüne kadar oluşturduğu birikimi güçlendirecek ve programını daha da zenginleştirip çeşitlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Müzikten edebiyata, tiyatrodan söyleşilere uzanan yeni programıyla Fiba Salon İKSV’nin birçok yeni izleyiciye ulaşacağına, İKSV’nin düzenlediği bienal ve festivallerle birlikte geliştirilen yeni yapımlara da yer verecek zengin programıyla kentimizin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılarda bulunacağına gönülden inanıyor, bu değerli işbirliği için Fiba Grubu’na teşekkür ediyorum,” dedi.

Türkiye’de kültür ve sanatın gelişimine öncülük eden İKSV'yle ortak bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise şunları söyledi:

“Fiba Grubu olarak 40 yıla yaklaşan yolculuğumuzda faaliyet gösterdiğimiz her alanda uzun vadeli düşünmeyi, değer yaratmayı ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmayı temel ilkemiz olarak benimsedik. İş dünyasındaki katkımız kadar sosyal etki çalışmalarımızı da önceliklendirdik. Bu kapsamda 40’ıncı yılımıza girerken sosyal yatırım misyonumuzun odağında yer alan eğitim alanının yanında kültür-sanat alanınındaki fayda odaklı çalışmalarımızı da çeşitlendirmeyi; sanatın farklı bakış açılarını zenginleştiren evrensel gücünü desteklemeyi hedefliyorduk. Bu hedef doğrultusunda İKSV ile iş birliği yapmaktan ve Salon İKSV gibi performans alanında başta gençler için büyük bir boşluğu dolduran bu mekanı sahiplenmekten büyük heyecan duyuyoruz. Fiba Salon İKSV, iki kurumun birlikte yarattığı yeni vizyon kapsamında, daha da güçlenerek, genişleyen programıyla farklı kitleleri de kapsayan bir sanat mekânı olarak izleyicileri buluşturacak. Bu sayede özellikle gençlerin müziğin yanı sıra tiyatro, edebiyat gibi farklı sanat disiplinleriyle temasının artmasını sağlayacağımız için de çok mutluyuz. Fiba Salon İKSV’nin her etkinliğinde dolup taşmasını diliyor; sanat severleri bir araya getiren bir değer olarak merakla takip edileceğine inanıyorum.”

