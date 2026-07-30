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Temmuz verileri belli oldu: Ekonomik güven endeksinde 5 ayın zirvesi

TÜİK açıkladığı Temmuz 2026 ekonomik güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8'e yükseldi. Böylece endeks, Şubat 2026'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak son 5 ayın zirvesini gördü.

Ekonomist
Ekonomist
Temmuz verileri belli oldu: Ekonomik güven endeksinde 5 ayın zirvesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 99,8 değerini aldı.

Endeks, bu artışla Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinden sonraki en yüksek değerini görerek son 5 ayın zirvesine çıktı.

Temmuz verileri belli oldu: Ekonomik güven endeksinde 5 ayın zirvesi-1

Reel kesim güven endeksinde düşüş

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 101,2 değerini aldı.

Temmuz verileri belli oldu: Ekonomik güven endeksinde 5 ayın zirvesi-2

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,4 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 111 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı.

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