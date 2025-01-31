Yeni CEO'ların görevde kalma süresi neden düştü?

2 yıldan az süre görevde kalan pek çok CEO var. Bazen daha iyi bir fırsat ayrılığın nedeni olsa da çoğunlukla en büyük etken, yönetim kuruluyla uyumsuzluk.

Veri analitiği şirketi Esgauge’ın S&P 500 şirketlerini inceleyerek oluşturduğu verilere göre, CEO’nun ortalama görev süresi yaklaşık 8 yıl. Ancak pek çok farklı nedenle 2 yıldan az sürede işten ayrılan ya da kovulan CEO’ların sayısı hiç de az değil.

General Elektrik’te 30 yıl çalıştıktan sonra zirveye çıkan John Flannery, 14 ay sonra işten kovuldu. Uzun yıllar Apple’da yöneticilik yapan ve “perakendenin yıldızı” olarak görülen Ron Johnson, Kasım 2011’de JC Penney’nin CEO’su oldu. Ancak satışlarda büyük bir düşüş olunca 17 ay sonra yönetim kurulu Johnson’ın görevine son verdi.

Harvard Hukuk Fakültesi’nin 2023’ün ikinci yarısında paylaştığı bir rapor, CEO’ların görev süresinin son yıllarda önemli oranda düştüğünü gösteriyor. Araştırmaya göre 2013’te 6 yıl olan CEO görev süreleri, 2022’de 4,8 yıla kadar indi. Şirketlerin yüzde 13’ünde 1, yüzde 39’unda 5 yıldan kısa sürede CEO değişiyor. Türkiye’de de son dönemde pek çok CEO’nun kısa sürede görevden ayrıldığı görülüyor.

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