Yeni fabrikası büyüme getirdi
Brisa, İzmit fabrikasından sonra ikinci tesisini Aksaray’da faaliyete geçirdi.
300 milyon dolar yatırımla inşa edilen fabrika bu yıl üretime başladı.
Akıllı fabrika, ilk dokuz ayda şirkete ciro bazında yüzde 38, yurtdışı satış gelirlerinde ise yüzde 54 büyüme getirdi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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