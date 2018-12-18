Yeni fabrikası büyüme getirdi

Aralık 18, 2018 0 Yorum 159 Okunma
Yeni fabrikası büyüme getirdi

Brisa, İzmit fabrikasından sonra ikinci tesisini Aksaray’da faaliyete geçirdi.

300 milyon dolar yatırımla inşa edilen fabrika bu yıl üretime başladı.

Akıllı fabrika, ilk dokuz ayda şirkete ciro bazında yüzde 38, yurtdışı satış gelirlerinde ise yüzde 54 büyüme getirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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