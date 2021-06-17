Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, twitter mesajında, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek” dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/270I82paN4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 55,20, Ankara’da 94,87, İzmir’de 32,04 oldu.