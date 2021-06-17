Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Bakan Koca, twitter mesajında, “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek” dedi.
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/270I82paN4
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 55,20, Ankara’da 94,87, İzmir’de 32,04 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/tyXHSVcOPv
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
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