Yeni nesil makineler görücüye çıkacak

Yeni Nesil Makinalar, Akıllı ve Otonom Üretim Sistemleri Fuarı (MAKTEK SMART), 5-8 Kasım 2025 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilk kez kapılarını açacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından TİAD (Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği), MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu), ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen fuar, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Fuar, teknoloji transferi konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ‘‘Bu fuar, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor; endüstriyel üretimde dijitalleşmeyi ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen tek platform. 'Sanayinin dijital devrimi' mottosuyla yola çıktık ve robotik entegrasyondan makine zekasına, endüstriyel yazılımlardan otonom teknolojilere kadar pek çok yeniliği sektör profesyonelleriyle buluşturacağız” dedi.

SAHNEYE ÇIKMAMIŞ TEKNOLOJİLER

Türkiye sanayisinin yenilikçi üretim teknolojilerini yakından tanıyacağı yepyeni bir fuara hazırlandığını söyleyen Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise sözlerine şöyle devam etti: "MAKTEK SMART, firmaların bilgi birikimi transferiyle zenginleştirdiği, akıllı ve yapay zeka temelli üretim teknolojilerinin bölgemizdeki buluşma noktası olacak. TÜYAP, MAKFED ve ROBODER ile bu fuarı kurgularken, küresel arenada bile henüz tam anlamıyla sahneye çıkmamış teknolojilere ev sahipliği yapmayı hedefledik. Kamuoyunu da Türk üretim sanayisinin geleceğine yön verecek düzenlemeler ve teşvikler konusunda yönlendirmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Değişime direnmek yerine, ‘yaptığımız her şeyi daha farklı nasıl yapabiliriz?' sorusunun düşünce sisteminin merkezine oturtulması gerektiğini söyleyen MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise MAKTEK SMART’ın, sadece 'yapma' üzerine kurulu klasik fuar anlayışının dışına çıkan bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Dalgakıran, “Tek başına makine, robot, yazılım veya elektronik yapmak bir şey ifade etmiyor; önemli olan bütün bunların birleşimi. Bu fuar, bu birleşimi nasıl sağlayacağımız, insanları nasıl farklı düşünmeye yönelteceğimiz, organizasyon becerilerini ve iş birliğini nasıl artıracağımız konusunda önemli bir adım olacak” diye konuştu.

ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış da yeni dünya düzeninde ayakta kalabilmek için rekabet gücünün en üst düzeye çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Bu dönüşüme ayak uyduran, daha verimli teknolojileri benimseyen kurumların avantaj sağlayacağını belirten Yarış, MAKTEK SMART Fuarı’nın akıllardaki özgün makineleri tasarlatıp ürettirilebilecek çok önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.