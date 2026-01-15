Yeni TÜSİAD Başkanı Ozan Diren oldu

Türkiye iş dünyasının çatı kuruluşlarından olan TÜSİAD'da başkanlık el değiştirdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, düzenlenen Genel Kurul’da 2026-2027 dönemi için yeni başkan seçilerek görevi Orhan Turan'dan devraldı. Ozan Diren, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstleniyor. Ozan Diren 2024’ten beri TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyordu.

TÜSİAD Genel Kurul toplantısı 15 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) İstanbul’da gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurul gündemi kapsamında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleşti. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ozan Diren’i, Başkan Yardımcılıklarına Perihan İnci, İzzet Özilhan ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nu seçti. TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’na yeniden Ömer Aras seçildi. 2022-2025 döneminde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Orhan Turan’a teşekkür plaketi TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi M. Koç tarafından verildi.

Ozan Diren kimdir?

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Diren Holding bünyesinde Türkiye’nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES’in CEO’luğunu üstlenen Ozan Diren, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1999 yılında ABD’de University Of Hartford’tan pazarlama yüksek lisans diploması almasının ardından 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi. DİMES bünyesinde çalışmaya üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında her kademede aktif görevde bulundu. 2006 yılından bu yana TÜSİAD üyesi olan Ozan Diren, 2022-2023 döneminde TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı olarak görev yaptı; 2024–2025 döneminde ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Diren, 15 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

İş hayatının yanı sıra sivil toplum örgütlerinde de uzun yıllardır farklı sorumluluklar üstlenen Ozan Diren’in bu alandaki diğer görevleri şöyledir:

•TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği): 2021 yılında oy birliği ile seçildiği Türkiye İçecek Meclisi Başkanlığı görevini 2026 yılına kadar sürdürdü.

•MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği): Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

•TÜRKONFED: Geçmiş dönemlerde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

•Diğer Yönetim Kurulu Üyelikleri: IFU (Uluslararası Meyve Suyu Birliği), UNDP-B4G (Hedefler için İş Dünyası), Şarap Üreticileri Derneği (ŞÜD) ve Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Ozan Diren evli ve üç çocuk babasıdır.

Yeni yönetimde kimler var?

2026-2027 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı’nın isim listesi şöyle gerçekleşti:

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ (2026-2027)

Ozan Diren, Başkan

Perihan İnci, Başkan Yardımcısı

İbrahim İzzet Özilhan, Başkan Yardımcısı

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Başkan Yardımcısı

Meltem Uslu Akol

Elif Çoban

Azmi Gümüşlüoğlu

Aslı Güreşcier

Şerafettin Karakış, Sayman

Ömer Mert

Ahu Serter

Feyyaz Ünal

TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ (2026-2027)

Serter Akçalı

Ali Necati Başman

Emre Eczacıbaşı

Aydın Buğra İlter

Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü

Levent Kömür

Feyza Narlı

Cevher Özyavuz

Merve Tolan

Aysu Yavuz

Zeynep Yenel Onursal

Ayşegül Yılmaz

TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI (2026-2027)

Ömer Aras (Başkan)

Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

Orhan Turan (Başkan Yardımcısı)

Tayfun Bayazıt (Sekreter)

Agah Uğur (Sekreter)



2026-2027 TÜSİAD DENETLEME KURULU

ASİL YEDEK

Sibel Aysu Yunus Teksan

İzel Levi Coşkun Zeynep Çiğdem Turan

Ayşe Hergüner Bilgen Nurettin Varol



2026 – 2027 TÜSİAD HAYSİYET DİVANI

ASİL YEDEK

Benan Arseven Şafak Herdem

Şükrü Bozluolcay Nilgün Keleş

Ahmet Dördüncü Tülin Özkan



