ARA
Bist 100
4828,53
-1,28%
Bist 100
Dolar/TL
19,4288
0,0216%
Dolar/TL
Euro/TL
21,452
0,6423%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1042
0,5931%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,86
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yenilenmiş ürünler sıfırla yarışıyor

Sıfır ürünlere ulaşımın zorlaşması yenileme sektörüne olan talebi artırdı. Tüketici elektroniğinden otomobile, giyimden ayakkabıya kadar birçok alanda faaliyete başlayan markaların büyümesi, sıfır ürün satan şirketlerin 3-4 katına ulaştı.

26 Nisan 2023 | 10:43
0
Yenilenmiş ürünler sıfırla yarışıyor

Tüm dünyada sıfır ürünlere ulaşımın zorlaşması ve salgın ile birlikte artan sürdürülebilirlik bilinci, ekonomik yapıda da önemli değişimlere yol açtı. Birçok sektörde birbiri ardına yeni oluşumlar hayata geçerken artan tüketici talebi yenileme alanındaki büyümeyi geleneksel kanalların 2-3 katına ulaştırdı.

Ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’de cep telefonundan bilgisayara kıyafetten otomobile kadar birçok alanda faaliyet gösteren yenileme pazarı aktörleri, geride bıraktığımız yıl 2-3 kat büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise söz konusu oranların katlanarak artmasını beklediklerini söyledi. Gelişme, sıfır ürün satan oyuncuların da iştahını kabarttı.

SIFIR TELEFON SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Yenileme, Türkiye’de ilk olarak cep telefonu pazarında kendini gösterdi. Yılda 10-11 milyon adet cep telefonu satışına sahne olan pazarda son yıllarda artan fiyatlar ve taksit sınırı, sıfır ürün satışlarında düşüşe yol açarken ikinci el satışları hızlandırdı. Gelişme tüm dünyada da benzer şekilde yaşandı. Canalys’nin 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre küresel sıfır cep telefonu satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşerek 300 milyon adetin altına geriledi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Soylu, yenileme pazarında büyümenin 2-3 kat artarak büyüdüğünü belirterek, “Sıfır ürün satışları düşerken yenilenmiş ürün satışlarına tüketici yönelimi çok ciddi şekilde arttı, bu eğilimin hızlanarak sürmesini bekliyoruz. Bu model dünyanın birçok ülkesinde de hızlı büyüyor. Söz konusu alanda Türkiye’de 20 şirket lisans aldı. Bunların 5-6 tanesi ciddi çıkış sağladı. Telefonun ardından tablet, bilgisayar, akıllı telefon da geldi. Şimdi bunun arkasından enterprise ürünler dediğimiz şirketlerin kullandığı elektronik cihazlar da gelecek. Bu havuz her geçen yıl genişleyecek” dedi.

OTOMOBİLDE İKİNCİ ELİN PAYI YÜZDE 5’E ULAŞTI

Yenileme son yıllarda arz sıkıntısının had safhaya ulaştığı otomotiv sektöründe de hızla büyüyen alanlardan biri. Söz konusu alanda İstanbul ve Ankara’da bulunan iki tesisinde yıllık 85 bin araç yenileme kapasitesi ile hizmet veren VavaCars’ın Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Geçen yıl 30 bin aracı yenileyerek sahipleri ile buluşturduk. Müşterilerden büyük bir ilgi görüyoruz. Yasal zorunluluk oran 3 ay garantinin yanı sıra araç fiyatının yüzde 1-1,5’i fiyata da 12 ay ve 5 bin km uzatılmış garanti veriyoruz.  Pazarda liderliği geçtiğimiz yıl itibari ile ele geçirdik. Bu tür yenilenmiş araç ticareti toplam pazarın yüzde 5’i civarında olsa da talep her geçen yıl katlanarak artıyor” diye konuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,86 0,05%
  • ALTIN ONS 1997,69 0,03%
  • BIST 100 4828,53 -1,28%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4288 0,0216%
  • EURO/TURK LIRASI 21,452 0,6423%
  • EURO/USD 1,1042 0,5931%
  • INGILIZ STERLINI 1,24767 0,54517%
  • JAPON YENI 133,539 -0,147%
  • KANADA DOLARI 1,36241 -0,02568%
  • RUS RUBLESI 81,56 0,8769%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL