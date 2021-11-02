İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve bu riskleri yönetmenin maliyeti gittikçe artıyor.

Yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasında kredilendirme süreçleriyle tüm sektörleri dönüştürme gücü olan bankalar, sürdürülebilir kalkınma sorunlarına oldukça kapsamlı finansal çözümler sunuyor.

Yeşil ekonomiye geçişte yeşil finansal araçlar ve yeşil finans piyasaları dünyada hızlı bir gelişim gösteriyor. Bu yıl, sürdürülebilir borçlanma piyasası tarihinde ilk defa 3 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bugüne kadar yeşil tahvillere kıyasla çok daha sınırlı sayıda ve hacimde ihraç edilen sosyal fonlarda önemli bir ivme yakalandı. Türkiye’de yeşil ekonomiye geçişte ise finans sektörü kritik rol üsteniyor.

Özellikle bankalar; yenilikçi projeleri, stratejik çalışmaları ve verdikleri önemli taahhütlerle öne çıkıyor.

Sürdürülebilir kalkınmayı öncelik haline getiren büyüme stratejilerini benimseyen bankalar; bu stratejilerin yaygınlaşmasında ve yeşil ekonomiye geçişte ‘dönüştürücü güç’ konumunda bulunuyor.

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