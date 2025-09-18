Emekli maaş promosyonu 2025 Eylül: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli maaş promosyonları banka kampanyaları devam ederken her banka güncel tutarlarını açıklıyor. Özel ve kamu bankalarında rakamlar duyurulurken bilindiği üzere promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Peki; hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte 2025 Eylül emekli maaş promosyonu kampanyaları!
1 AKBANK 2025 GÜNCEL PROMOSYON BİLGİLERİ
· Kimler Faydalanabilir?
- 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler.
- Mevcut promosyon taahhüdü sona eren ve yenilemek isteyen emekliler.
· Promosyon Tutarı Nasıl Belirlenir?
- Promosyon ödemesi, emeklinin bir aylık net maaş tutarına göre hesaplanır.
- Maaşınız:
- 9.999 TL'ye kadar ise: 6.250 TL
- 10.000 TL - 14.999 TL arasında ise: 10.000 TL
- 15.000 TL - 19.999 TL arasında ise: 12.000 TL
- 20.000 TL ve üzerinde ise: 15.000 TL
· Önemli Bilgiler:
- Promosyon taahhüdü, ödemenin hesabınıza yatmasıyla başlar.
- Birden fazla maaşınız varsa, toplam maaş tutarınıza göre bir kez promosyon alabilirsiniz.
- Promosyon başvurusu yapıp ilk maaşınız Akbank'a yattıktan sonra, ödeme 3 iş günü içinde hesabınıza geçer.
· Promosyonun İptali ve Geri Ödemesi:
- 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşınızı başka bir bankaya taşırsanız veya promosyonu iptal etmek isterseniz, aldığınız promosyon tutarını kalan süreye göre geri ödemeniz gerekir.
- Bu durum vefat hariç tüm durumlarda geçerlidir.
2 GARANTİ BANKASI 2025 GÜNCEL PROMOSYON BİLGİLERİ
Garanti BBVA'nın Eylül 2025 tarihli emekli promosyon kampanyası kapsamında, emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya taşıyarak toplamda 25.000 TL'ye varan bir promosyonlardan yararlanabilirsiniz.
Detaylar şu şekildedir:
- 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz.
- Bunun yanı sıra, çeşitli harcamalarla toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanma şansınız bulunuyor:
- Bonus Kart veya Paracard ile yapacağınız 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL bonus veriliyor.
- 2.000 TL Avans Hesap harcamasına 2.000 TL bonus veriliyor.
- Yeni bir sigorta poliçesi yaptırmanıza 2.000 TL bonus veriliyor.
Ayrıca, Garanti BBVA'ya emekli maaşını taşıyanlar:
- "Emeklilere Bonus" adında özel bir programa katılabilir.
- Emekli maaşınızın yattığı Vadesiz TL hesabınızdan Garanti BBVA Mobil ve İnternet şubesi üzerinden yapacağınız havale ve EFT/FAST işlemleri ücretsizdir (hafta içi 08.30-16.00 saatleri arasında yapılan işlemler için geçerlidir).
Unutmamalısınız ki bu kampanya 1 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir ve banka kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
3 İŞ BANKASI 2025 GÜNCEL PROMOSYON BİLGİLERİ
İş Bankası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk kez İş Bankası'ndan maaş alacak olan ya da hâlihazırda İş Bankası'ndan maaş alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel bir promosyon kampanyası sunuyor.
Kampanya Detayları
- 15.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon: Emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma taahhüdü verirseniz, maaşınızın miktarına göre değişen oranlarda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon alabilirsiniz. Maaşınızın bankaya yatırılmasından sonraki 3 iş günü içinde promosyon ödemesi yapılır.
- Fatura Talimatı ile 1.000 TL MaxiPuan: Daha önce İş Bankası'ndan hiç otomatik fatura talimatı vermediyseniz, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında vereceğiniz ilk iki otomatik fatura talimatına 1.000 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.
- Kredi Kartı ile 8.000 TL'ye Varan MaxiPuan: Daha önce İş Bankası'ndan hiç bireysel kredi kartı almadıysanız, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapacağınız ilk kredi kartı başvurusuyla, 1 Eylül - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında her ay yapacağınız 2.000 TL ve üzeri harcamalara aylık 2.000 TL, toplamda 8.000 TL'ye varan MaxiPuan kazanma fırsatınız var.
Önemli Notlar:
- Eğer 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan maaşınızı başka bir bankaya taşınması halinde, aldığınız promosyon tutarını kalan süreye göre hesaplanarak geri ödemeniz gerekir.
- Kampanyadan faydalanmak için maaşınızın İş Bankası hesabına aktarılması yeterlidir.
- Bu kampanya, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.
4 YAPI KREDİ 2025 GÜNCEL PROMOSYON BİLGİLERİ
15 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli maaşınızı 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt ederseniz, maaşınıza göre en fazla 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon alabilirsiniz.
Promosyon Miktarları
Alacağınız promosyon tutarı, maaşınıza ve yapacağınız ek işlemlere göre değişir:
- Temel Promosyon: Sadece maaşınızı taşıma sözü verirseniz alacağınız promosyon.
- Maaşınız 9.999 TL'ye kadarsa: 6.250 TL
- Maaşınız 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaysa: 10.000 TL
- Maaşınız 15.000 TL ile 19.999 TL arasındaysa: 12.500 TL
- Maaşınız 20.000 TL ve üzeriyse: 15.000 TL
- Ek (60 gün içinde tamamlanması gerekenler): Temel promosyona ek olarak alabileceğiniz tutarlar.
- 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verirseniz:
- Maaşınız 9.999 TL'ye kadarsa: 2.000 TL
- Maaşınız 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaysa: 3.000 TL
- Maaşınız 15.000 TL ile 19.999 TL arasındaysa: 4.000 TL
- Maaşınız 20.000 TL ve üzeriyse: 5.000 TL
- 1.000 TL harcama yaparsanız (kredi kartı):
- Maaşınız 9.999 TL'ye kadarsa: 2.000 TL
- Maaşınız 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaysa: 3.000 TL
- Maaşınız 15.000 TL ile 19.999 TL arasındaysa: 4.000 TL
- Maaşınız 20.000 TL ve üzeriyse: 5.000 TL
- Yapı Kredi Mobil'i ilk kez kullanır veya tekrar kullanmaya başlarsanız: Maaş baremi gözetmeksizin ek 2.000 TL alırsınız. Maaşınız yattıktan sonraki ay içinde hesabınıza yatırılır.
- 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verirseniz:
Diğer Detaylar
- Ek Hesap Fırsatı: İlk maaşınızı aldıktan sonra bir ay boyunca 5.000 TL'ye kadar sıfır faizli esnek hesap kullanabilirsiniz.
- Taahhüt İptali: 3 yıllık taahhüdünüzü herhangi bir sebeple bozarsanız (örneğin maaşınızı başka bankaya taşırsanız), aldığınız promosyon tutarının kalan süresine düşen kısmı geri alınır.
- Başvuru: Promosyon için Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerden başvurabilirsiniz.