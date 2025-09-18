SOLOTÜRK'ün F-16 ile yaptığı manevralar nefes kesti

Festival kapsamında SOLOTÜRK ekibi F-16 ile yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.
SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen özel gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri de paylaşıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor.
13'üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti.
Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıları ve kokpit içi görüntüleri alanda kurulan dev ekrana yansıtıldı.