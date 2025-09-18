ARA
  SOLOTÜRK'ün F-16 ile yaptığı manevralar nefes kesti

SOLOTÜRK'ün F-16 ile yaptığı manevralar nefes kesti

İstanbul'da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2'nci gününde devam ediyor.


SOLOTÜRK'ün F-16 ile yaptığı manevralar nefes kesti

Festival kapsamında SOLOTÜRK ekibi F-16 ile yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

 

SOLOTÜRK ekibi tarafından gerçekleştirilen özel gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri de paylaşıldı.

 

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor.

 

13'üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti.

 

7'den 77'ye her kesimin yoğun ilgi gösterdiği festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu. 

Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıları ve kokpit içi görüntüleri alanda kurulan dev ekrana yansıtıldı.

 

Manevraları adeta dudak uçuklattı

SOLOTÜRK pilotu M. Erhan Aydemir'in F-16 model uçak ile sergilediği akrobasi gösterileri ve yaptığı akrobasi gösterileri ise adeta dudak uçuklattı.
