ARA
DOLAR
41,31
0,11%
DOLAR
EURO
48,79
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4833,33
-0,47%
GRAM ALTIN
BIST 100
11110,63
-0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

Almanya, Çinli şirketin MediaMarkt’ın sahibi Ceconomy’yi devralmasını onayladı... Almanya Federal Kartel Dairesince (Bundeskartellamt), Çinli e-ticaret şirketi JD.com'un Alman elektronik perakendecisinin çoğunluk hissesini devralmasına onay verildiği bildirildi.


Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

Daireden yapılan açıklamada, Çinli şirket JD.com’un MediaMarkt-Saturn'un ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini almasına izin verildiği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, JD.com’un bugüne kadar Almanya'da çok sınırlı faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Bu nedenle birleşme, rekabet açısından çok az etkiye sahip ve herhangi bir rekabet endişesi oluşturmuyor.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl geliri yaklaşık 159 milyar dolar olan JD.com, kendisini “tedarik zincirini temel alan, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet şirketi ve gelir açısından Çin'in en büyük perakendecisi” olarak tanımlıyor.

Ceconomy ise 11 ülkede 1000'den fazla mağazaya sahip bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık 400'ü Almanya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, eylülde biten 2023/2024 mali yılda 22,4 milyar avro ciro elde etti. Bunun yaklaşık 4'te 1'i internet satışlarından geldi. Ceconomy, 17 bini Almanya’da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam ediyor.

Alman Chip.de'nin haberine göre teklif, 4 milyar euroluk bir kurumsal değeri temsil ediyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL