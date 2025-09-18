Ünlü mağaza zincirinin çoğunluk hisseleri el değiştiriyor

Daireden yapılan açıklamada, Çinli şirket JD.com’un MediaMarkt-Saturn'un ana şirketi Ceconomy'nin çoğunluk hissesini almasına izin verildiği belirtildi.

Almanya Federal Kartel Dairesi Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, JD.com’un bugüne kadar Almanya'da çok sınırlı faaliyet gösterdiğini vurgulayarak, “Bu nedenle birleşme, rekabet açısından çok az etkiye sahip ve herhangi bir rekabet endişesi oluşturmuyor.” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl geliri yaklaşık 159 milyar dolar olan JD.com, kendisini “tedarik zincirini temel alan, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet şirketi ve gelir açısından Çin'in en büyük perakendecisi” olarak tanımlıyor.

Ceconomy ise 11 ülkede 1000'den fazla mağazaya sahip bulunuyor. Bu mağazaların yaklaşık 400'ü Almanya'da faaliyet gösteriyor. Şirket, eylülde biten 2023/2024 mali yılda 22,4 milyar avro ciro elde etti. Bunun yaklaşık 4'te 1'i internet satışlarından geldi. Ceconomy, 17 bini Almanya’da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 50 bin kişiyi istihdam ediyor.

Alman Chip.de'nin haberine göre teklif, 4 milyar euroluk bir kurumsal değeri temsil ediyor.