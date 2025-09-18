Borsada dün geri alım yapan 11 şirket (17 Eylül)

Borsada dün geri alım yapan 11 şirket şöyle:
1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 17.09.2025 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 27.854.495 adet payın sermayeye oranı %0,7142'dir.
2 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 17.09.2025 tarihinde 70.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 4.020.413 adet payın sermayeye oranı %0,6316'dır.
3 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 17.09.2025 tarihinde 65.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 11.160.779 adet payın sermayeye oranı %0,9324'tür.
4 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 29.08.2025 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında;
17.09.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 32,62 TL – 33,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 32,945 TL) toplam 300.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 41.970.062 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,6142).
5 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS)
Açıklama şöyle:
12 Eylül 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 17 Eylül 2025 tarihinde 100.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 6.100.000 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,0167).
6 BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (BORLS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatmış olduğu pay geri alım işlemleri kapsamında, 17.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başı fiyatı 25,30 TL (ağırlıklı ortalama 25,30 TL) fiyat aralığından toplam 1.900.000 adet BORLS payı geri almıştır. Bu alım ile Şirket'in sahibi olduğu BORLS payları 18.213.912 ,496 adet olmuştur. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 2,601987'dir.
7 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
17.09.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 10,52 TL – 10,90 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 10,707 TL) toplam 2.100.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 242.474.138 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %2,6942)
8 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (GLYHO)
Açıklama şöyle:
17.09.2025 tarihinde 9,00 TL – 9,24 TL fiyat aralığından (ortalama 9,12 TL) 500.000 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GLYHO payları 15.790.827 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,8098).
9 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ (LKMNH)
Açıklama şöyle:
17.09.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,64 TL - 19,68 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.09.2025 tarihi itibariyle %4,60'a ulaşmıştır.
10 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
17.09.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 44,10 TL- 44,72 TL fiyat aralığından 7.000 TL. toplam nominal bedelli 7.000 adet hisse için 311.500 TL tutarından alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 17.09.2025 tarihi itibariyle %1,12 sınırına ulaşmıştır.
11 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 17.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 32,514 TL fiyattan 70.000 lot PCILT payları geri alınmıştır.