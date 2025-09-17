17 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,11 puan azalarak 11.165,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 3,31 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.186,27 puandan başladı.Gün içinde en düşük 11.147,19 puanı, en yüksek 11.244,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 50,72 puan ve yüzde 0,41 değer kaybederek 12.311,21 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 7,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,66 ile metal eşya makina oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,43 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 55'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların öncesinde karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, günü negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 240 baz puana inerek Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuzda bir önceki ay sonuna göre 2,5 milyar dolar artarak 199,3 milyar dolar oldu.

YARIN GÜNDEM YOĞUN

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 685,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 685,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 4 milyon 993 bin 999,5 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,31, bileşik getirisi yüzde 39,61 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1873, satışta 41,3523 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,2006, satışta 41,3657 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3661 ve dolar/yen paritesi 146,331 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 azalışla 67,6 dolardan işlem görüyor.

