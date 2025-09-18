TEKNOFEST’te 5G ile kıtalararası otonom sürüş

Turkcell, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında bir ilke imza attı. TÜBİTAK’ın Gebze Kampüsü’ndeki yerli ve %100 elektrikli otonom araç, Atatürk Havalimanı’nda yer alan Turkcell standından başarıyla kontrol edildi.

Turkcell’in TEKNOFEST 2024’te düzenlediği demo gösterimde, Kocaeli’nde bulunan bir iş makinası, Adana’daki Turkcell standından, Türkiye’de ilk defa uzaktan kontrol edilmişti. Bu Mayıs ayında ise KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST’te de bir başka ilke daha imza atarak karadan denize ilk 5G denemesini başarıyla gerçekleştirmişti.

“5G, Türkiye’nin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir kaldıraç”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, söz konusu demo gösteriminin, 5G’nin sağladığı hız, güvenlik ve verimliliği gösterdiğine işaret ederek şunları söyledi: “5G sadece bir hız artışı değil; tüm iş kollarında ve hayatın her alanında dönüştürücü etki yaratacak bir teknoloji. Sanayi, ulaşım, sağlık, eğitim ve akıllı şehirlerde köklü bir dönüşümü mümkün kılarken dijitalleşmede yeni bir çağ açıyor. Gerek iletişimde gerekse de ulaşımda yeni bir dönemi müjdeliyor. Otonom araçlar, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zekâ uygulamaları, yaşantımızın rutin birer parçası haline gelecek.”

5G’nin aynı zamanda Türkiye’nin dijital ekonomisini büyütecek stratejik bir kaldıraç olarak verimliliği artıracağını belirten Genel Müdür Koç, “Bu yeni nesil iletişim teknolojisi, yeni iş modellerini mümkün kılacak ve ülkemizi bölgesel dijital üs konumuna taşıyacak. Turkcell olarak, Türkiye’nin 5G’ye geçişinde öncü rol üstleniyoruz. TÜBİTAK iş birliğiyle, yeni nesil teknolojilerin toplumla buluşma noktası TEKNOFEST’te gerçekleştirdiğimiz deneme, Turkcell’in 5G’ye ne denli hazır olduğunun bir göstergesi. Turkcell olarak; stadyumlardan havalimanlarına kadar halka açık alanlarda 5G deneyimi yaşatarak bu teknolojiyi günlük hayatın bir parçası haline getiriyoruz. Stratejik iş birliklerimiz, güçlü insan kaynağımız ve 30 yılı aşan birikimimizle bu teknolojiyi halkımıza sunmak için gün sayıyoruz” dedi.

“5G denilince akla gelen ilk operatör Turkcell olacak”

Turkcell’in 5G alanındaki hazırlık ve yatırımlarına da değinen Dr. Ali Taha Koç şöyle devam etti: “5G teknolojisi, tam anlamıyla 1 Nisan 2026 itibarıyla hayatımıza girecek. Kurulduğumuz günden beri, ülkemize 28 milyar doları aşkın yatırım yaptık. Bu yatırımların önemli bir kısmı, mobil altyapımızı güçlendirmek ve yeni teknolojilere hazırlık için kullanıldı. Türkiye’nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan ve en geniş baz istasyonu ağına sahip operatörüyüz. 4.5G altyapımızın 5G’ye dönüşümü için çalışmalarımızı tamamladık. Şebekemizin büyük bölümünü modernize ettik. Yeni nesil baz istasyonlarının şebekemize entegrasyonunu sağladık. Altyapı ve regülasyon hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. En geniş baz istasyonu ağı, artan fiberleşme oranı ve yapay zekâ destekli şebeke mimarimizle gerek teknik gerekse de finansal olarak 5G’ye hazırız. 2G, 3G ve 4.5G’de olduğu gibi 5G’de de standartları biz belirleyeceğiz. 5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak.”

5G ile uzaktan sür, puanları topla

Turkcell’in 17-21 Eylül arasında düzenlenen TEKNOFEST 2025 İstanbul kapsamındaki etkinlikleri bununla da sınırlı değil. Etkinliğe özel geliştirilen yarışma konsepti ile 5G bağlantılı otonom aracın sürüş parkuruna sanal hedefler konumlandı. 5G bağlantısı ile aracı kontrol eden yarışmacılar, manevralar yaparak bu hedef noktalardaki puanları toplamaya çalışıyor.

TÜBİTAK BİLGEM ekibi tarafından araç üzerinde geliştirilen LİDAR destekli 3D canlı haritalama özelliği de Turkcell 5G teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı şekilde deneyimleniyor.

Ayrıca bu yıl Turkcell’in öncülüğünde ilk kez gerçekleştirilen 5G Konumlandırma Yarışması’nda ödül alan ekiplere ödülleri de yine TEKNOFEST kapsamında verilecek.